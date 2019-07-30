Древнегерманское подворье и славянскую деревню воссоздадут в археологическом музее Беловежской пущи

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" началась подготовка к строительству второй очереди археологического музея под открытым небом, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник парка Руслан Книга.





Планируется, что новый музейный комплекс возведут уже в этом году по соседству с открывшимся в июне городищем позднего бронзового - раннего железного веков. На территории памятника археологии "Каменюки-3" будут воссозданы древнегерманское подворье и славянское поселение, относящиеся соответственно к II-IV и V-IX векам нашей эры. Здесь разместятся жилые и хозяйственные постройки позднего железного века и средневекового периода. В перспективе посетители смогут увидеть подворье рудокопа-доменника с сыродутной железоплавильной печью и кузней для горячей ковки металла, святилище ранних славян и славянское жилище. На многочисленных подворьях будет представлен быт ремесленников - гончара, хлебороба, кузнеца, ткача, портного и др.

В соответствии с законодательством все работы на объекте проводятся под строгим археологическим надзором. Неделю назад для проведения исследований в пущу прибыла экспедиция сотрудников Института истории НАН Беларуси. Ученым помогают работники национального парка и волонтеры - студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. "Совместно с руководством национального парка мы приняли решение минимизировать земляные работы на всем археологическом памятнике, потому что важно сохранить аутентичный культурный слой. Основная территория останется нетронутой. Археологические раскопки проводятся только на местах будущих построек музея", - отметил заместитель директора по научной работе Института истории НАН кандидат исторических наук Вадим Лакиза.

За неделю научных исследований уже выявлены сотни артефактов, относящихся к различным периодам - от каменного века до Средневековья. "Анализ некоторых артефактов дает возможность говорить о кратковременном заселении древним человеком участка вдоль русла реки Правая Лесная в эпоху мезолита и его активном освоении в неолите. Особенно ценными являются фрагменты от нескольких орнаментированных сосудов культуры шнуровой керамики, датированных концом III - началом II тысячелетия до нашей эры. С древним индоевропейским населением связана и обушковая часть каменного сверленого топора, которую мы нашли. Еще одна показательная и редкая находка - фрагмент треугольного наконечника стрелы, который тоже использовали "шнуровики" на просторах Беловежской пущи", - рассказал Вадим Лакиза.

Основную часть археологических исследований планируется завершить до 3 августа. Все находки после изучения будут переданы для экспозиции национальному парку. Есть идея построить в одном из комплексов специальное сооружение, где будут выставлены все самые интересные артефакты, найденные на территории Беловежской пущи.

Строительство первого в Беларуси археологического музея под открытым небом предусмотрено государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. Общая площадь скансена составит 18 га. В перспективе туристический объект будет включать семь музейных комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси от каменного века до Средневековья.