|
Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят
31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30.07.2019 года в 12-55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о загорании телятника по адресу: Столинский р-н, д. Нижний Теребежов, ул. Луговая.
К моменту прибытия к месту вызова подразделений
Здание кирпичное, размерами 10х40 м, 1976 года постройки, принадлежит ОАО. Здание расположено на территории МТФ, огражденной забором. На момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках (5х40 м) находилось 84 теленка (возраст до 2 месяцев). Работниками МЧС и хозяйства эвакуировано 48 телят.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля по всей площади, погибло 36 телят. Пострадавших среди работников хозяйства нет.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30.07.2019 года в 12-55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о загорании телятника по адресу: Столинский р-н, д. Нижний Теребежов, ул. Луговая. К моменту прибытия к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)