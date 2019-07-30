Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

Источник материала: Виртуальный Брест

30.07.2019 года в 12-55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о загорании телятника по адресу: Столинский р-н, д. Нижний Теребежов, ул. Луговая.





К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС кровля здания телятника была полностью охвачена огнем, произошло частичное обрушение кровли.





Здание кирпичное, размерами 10х40 м, 1976 года постройки, принадлежит ОАО. Здание расположено на территории МТФ, огражденной забором. На момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках (5х40 м) находилось 84 теленка (возраст до 2 месяцев). Работниками МЧС и хозяйства эвакуировано 48 телят.





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля по всей площади, погибло 36 телят. Пострадавших среди работников хозяйства нет.





Причина пожара устанавливается.