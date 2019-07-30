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Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30.07.2019 года в 12-55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о загорании телятника по адресу: Столинский р-н, д. Нижний Теребежов, ул. Луговая.

Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС кровля здания телятника была полностью охвачена огнем, произошло частичное обрушение кровли.

Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

Здание кирпичное, размерами 10х40 м, 1976 года постройки, принадлежит ОАО. Здание расположено на территории МТФ, огражденной забором. На момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках (5х40 м) находилось 84 теленка (возраст до 2 месяцев). Работниками МЧС и хозяйства эвакуировано 48 телят.

Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля по всей площади, погибло 36 телят. Пострадавших среди работников хозяйства нет.

Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  30.07.2019 года в 12-55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о загорании телятника по адресу: Столинский р-н, д. Нижний Теребежов, ул. Луговая. К моменту прибытия к...
 
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