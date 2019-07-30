В Быховском районе ликвидирован пожар

Источник материала: Маяк Преднепровья

30 июля в 13 часов 37 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в надворной постройке на территории частного жилого домовладения в д. Новый Быхов Новобыховского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей происходило открытое горение кровли блока надворных построек. В результате пожара повреждены стены и уничтожена кровля сарая. Спасен жилой дом, одно хозяйственное строение. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко