Ветераны военно-морского флота отметили свой профессиональный праздник

Источник материала: Маяк Преднепровья

Торжественное мероприятие, которое проходило в минувшее воскресенье в райцентре у мемориала морской славы, открыли наш земляк, капитан 2-го ранга в отставке из Москвы Владимир Седов, полковник морской авиации в отставке, кавалер ордена Красной Звезды Александр Баранов и руководитель районного движения военных моряков Александр Терешко.

















Александр Баранов отметил, что Белорусский союз военных моряков и Белорусский союз офицеров активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

РО ОО «Белорусский союз военных моряков» оказывает содействие поисковой группе «Быховский рубеж», помогая обнаружить и установить имена без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.

Подводник, капитан 2-го ранга в отставке Владимир Седов вручил медаль «Участнику локальных конфликтов» Александру Шинелеву, а также фотографию большого десантного корабля, на котором тот служил и ходил в боевой поход в Республику Ангола.

Грамоты Могилевской областной организации «Белорусского союза военных моряков» вручены Юрию Перепечину, Валерию Сысалину, Вячеславу и Анатолию Кулешовым. Медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана» — воинам-интернационалистам Анатолию Каримову, Михаилу Мастеркову и Михаилу Корзо.

Александр Терешко подарил Владимиру Седову его портрет, который карандашом написал преподаватель детской школы художественных ремесел и искусств Дмитрий Терешко.

А в микрорайоне Быхов-1 ветераны 57-ой МРАД возложили цветы к памятному знаку авиаторам морской ракетоносной авиационной дивизии — советскому тактическому фронтовому бомбардировщику СУ-24М, к стеле «Авиаторам Смоленской дивизии», павшим за Родину в Великой Отечественной войне, а также к памятному знаку «Морское братство – нерушимо» авиаторам 57-ой МРАД от моряков России на площади Героев.

Затем в зале центра культуры, народного творчества и ремесел РО ОО «Белорусский союз офицеров» было организовано праздничное мероприятие. В нем участвовали управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, ветераны 57-ой МРАД и члены их семей, представители РО ОО «Белорусский союз военных моряков», быховчане и гости города.

Председатель районной организации «Белорусский союз офицеров» Виктор Прищепо рассказал об основных исторических этапах 57-ой МРАД, о людях, служивших в дивизии. Минутой молчания все почтили память погибших однополчан.

На торжественном мероприятии презентовали копию Боевого Знамени 36 бомбардировочной авиационной Смоленской Краснознаменной дивизии. Сделать это удалось благодаря быховчанину Сергею Кулаеву, который занимался поиском архивных документов.

В музей 57-ой МРАД были переданы материалы из семейного архива летчика 1-го класса 170-го гв. МРАП Виктора Ивановича Федорова, которые привезла его дочь Зоя.

Потом начался показ двух короткометражных фильмов «Офицерская честь от рожденья дана нам навек» и «Не прервется связь поколений» о ветеранах РОО «Белорусский союз офицеров», отдельных направлениях работы этого общественного объединения.

Наиболее приятная часть праздника — церемония награждения. Благодарственные письма РОО «Белорусский союз офицеров» за активную работу вручены ветеранам 57-ой МРАД Василию Ажевскому, Тамаре Детковой, Валерию Ковалеву, Александру Семенову, Ивану Чирвоному, Николаю Шинелеву, Василию Старосельцу, Степану Лукавскому и Светлане Кузнецовой.

Кстати, Степан Лукавский и Василий Староселец еще награждены медалями «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Чествовали также юбиляров — Валерия Кириенко, Александра Солдунова и Михаила Сушко.

Всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил управляющий делами райисполкома Вадим Роговой. После чего были зачитаны теплые слова от однополчан 57-ой МРАД, поступившие из разных городов России и Беларуси.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением самодеятельных артистов.

Сергей АНДРЕЕВ.