Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Утром в среду доллар и евро продолжили дорожать к белорусскому рублю уже третий день подряд. Биткойн +255.38.

Курс доллара подрос лишь на 0,0003 рубля до 2,0351 BYN/USD и оказался на максимуме за три недели.

Курс евро вырос ещё на 0,0047 рубля до 2,2715 BYN/EUR.

Европейская валюта с начала недели подорожала на 0,0139 рубля.

Курс российского рубля в первых сделках остался без изменений на уровне 3,2120 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 9752.16$ (+255.38);

Bitcоin Cash/ВСС – 328.76$ (+20.97);

DigitalCash − 105.7$ (+0.62);

Еthеreum − 212.98$ (+4.95);

ZCаsh − 67.35$ (+0.59);

Monero − 80.11$ (+1.45).



