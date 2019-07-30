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До свидания, гостеприимная «Бригантина»

31.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 по 30 июля X Минский областной физико-математический лагерь принимал 29 мальчишек и девчонок Минщины в составе Республиканской летней научно-исследовательской школы учащихся и учителей, которая традиционно разместилась в стенах спортивно-оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина».

Как отметила на закрытии смены главный специалист главного управления по образованию Миноблисполкома Елена Геннадьевна Жученко, оказавшись в таком профильном лагере, ребята не только активно отдыхают, но и активно развиваются, учатся дружить, быть командой, на сто процентов доверять друг другу.

Под руководством лучших педагогов и преподавателей, среди которых кандидаты и доктора наук, руководители белорусских команд на международных олимпиадах, турнирах, конференциях, ребята на протяжении 18 дней путешествовали по бескрайним просторам точных наук. Гармонично совмещая отдых с учебой, они постигали теории графов, играли в футбол, ставили физические эксперименты, соревновались, играя в шашки. И это далеко не все. Алгоритм успешного отдыха, совмещающего учебу с развлечениями, в профильной смене отработан уже не одним десятилетием.



Занимаясь в разгар лета физикой, математикой, информатикой, астрономией, исследовательской деятельностью, ребята получают удовольствие и от учебы, и от игры, и от общения.

Согласно сложившейся традиции, одно из главных событий смены — научно-практическая конференция, на которой юные исследователи представляют и защищают свои проекты — итог нескольких недель учебы и работы в лагере. Результаты исследований представляют не только старшеклассники, но и младшие школьники. На конференции учащиеся Минщины представили 20 исследовательских работ. В этом году, впервые в летней школе, лучшие работы были удостоены медалей. В копилке учащихся Минской области их три.

Заботкин Богдан, учащийся гимназии г. Дзержинска: «Для меня Бригантина – это место, где можно не просто получить огромное количество знаний, но и обрести новых друзей, зарядиться морем положительных эмоций. Также, цитируя основателя и руководителя летней школы Бориса Валентиновича Задворного, главное в Бригантине — это дух! Действительно, атмосфера лагеря, созданная детьми и вожатыми, надолго остается с тобой и вдохновляет на продуктивную работу в течение всего года».

Подобный обмен опытом позволил слушателям почерпнуть много интересного и полезного, гости отметили нужность и актуальность встречи, ее практическую направленность. А еще эта встреча помогла в полной мере прочувствовать дух творчества и открытий, дружбы и любви к познаниям, уловить тонкий научно-творческий аромат, которым на год вперед пропитывается каждый обитатель «Бригантины».




 
 
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С 13 по 30 июля X Минский областной физико-математический лагерь принимал 29 мальчишек и девчонок Минщины в составе Республиканской летней...
 
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