Победил «Пожарный кед»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

23 июля в гости к ребятам, которые отдыхают в загородном оздоровительном лагере «Орион», приехали городокские спасатели. Девчонки и мальчишки весело и с пользой провели время.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Городокского РОЧС Олег Евсеев напомнил ребятам, как вызывать спасательную службу в случае возникновения чрезвычайной ситуации, подробно рассказал о том, что следует сообщить по телефону 101 или 112, как можно безопасно посещать леса. Председатель Городокского ОСВОД Анатолий Рымкевич напомнил школьникам, как вести себя вблизи береговой линии водоёмов.

После содержательной беседы прошли соревнования противопожарной направленности. Коман­ды представляли свои отряды. Для первого этапа ребята заранее придумали названия своим командам, девизы и рисовали плакаты по пожарной безопасности. Самыми бодрыми и энергичными в конкурсе на защиту своего названия стала команда «Факел», лучшим стал плакат юной команды «Спасатели».

Боролись команды, не жалея сил, до последнего и не желали уступать друг другу. По итогу всех этапов соревнований победила команда «Пожарный кед». В конце мероприятия победителям вручили сладкие призы, а всем участникам и присутствующим — красочные памятки.

Наш корр.