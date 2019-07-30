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Очищаем стельки босоножек: три эффективных способа
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почерневшие стельки на летней обуви – знакомая многим проблема. Но не стоит расстраиваться! Убрать на любимых босоножках следы от пальцев и вернуть обуви опрятный вид можно несколькими простыми способами. Испытаем наиболее популярные у пользователей интернета. Вам понадобятся средства на выбор: детский крем, пенка для снятия макияжа, мицеллярная вода, сода и перекись водорода.
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