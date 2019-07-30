Разыскивается без вести пропавший Вячеслав Никитин

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, европейский тип лица, лицо овальное, волос темно-русый, стрижка короткая, нос средний, прямой, губы средние. Был одет: кепка, куртка красно-серой расцветки, джинсы черного цвета, кроссовки серо-голубого цвета, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители просят: если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, обратитесь в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8 (029) 575-54-98, 288-02-02 или 102.