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Разыскивается без вести пропавший Вячеслав Никитин

31.07.2019 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Разыскивается без вести пропавший Вячеслав Никитин
ГУВД Мингорисполкома

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, европейский тип лица, лицо овальное, волос темно-русый, стрижка короткая, нос средний, прямой, губы средние. Был одет: кепка, куртка красно-серой расцветки, джинсы черного цвета, кроссовки серо-голубого цвета, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители просят: если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, обратитесь в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8 (029) 575-54-98, 288-02-02 или 102. 

Разыскивается без вести пропавший Вячеслав Никитин
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Теги: Минск
 
 
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Никитин Вячеслав Петрович 24.10.1966 года рождения в мае 2019 года уехал в Польшу и до настоящего времени его местонахождение не известно.
 
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