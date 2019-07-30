Какая рыба полезна, а какая вредна? Инфографика

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Не вся рыба несёт в себе пользу — некоторые виды накапливают ядовитые вещества.





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Мнение эксперта

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

– Часто употреблять рыбу, в которой много тяжёлых металлов и ртути, нельзя – максимум 1-2 раза в месяц. Регулярное потребление пищи с ртутью может привести к нарушениям нервной системы. Это опасность дикой рыбы – причём чем дольше живёт особь, тем больше ртути в ней накапливается. При этом термообработка ртуть не убирает.

У аквакультурной рыбы – другие проблемы: её часто выращивают в прудах вблизи сельхозполей. Туда могут смывать пестициды – химические препараты от болезней растений и удобрения. Всё это попадает внутрь рыбы вроде пангасиуса, тилапии, карпа, толстолобика. Употребление рыбы с пестицидами бьёт по нервной системе, почкам и снижает иммунитет.

Кроме того, большинство аквакультурной рыбы для предотвращения болезней кормят антибиотиками – при варке и жарке они не разрушаются и, попав в организм человека, могут снижать его способность бороться с инфекциями.