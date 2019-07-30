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Беларусь сократила внешний госдолг и нарастила внутренний

31.07.2019 11:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь сократила внешний госдолг и нарастила внутренний

фото: mignews.ru

На 1 июля государственный долг составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд рублей, или 5%.

При этом внешний госдолг составил 16,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

За полгода страна привлекла внешних займов на 486,4 млн долларов.  Основной кредитор – Россия, выделившая 398 млн. 50,3 млн долларов привлечено от МБРР,  22,3 млн долларов  – от экспортно-импортного банка Китая, 15,8 млн долларов – от ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга составило за полугодие 773,7 млн долларов.

Внутренний госдолг составил 9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

За шесть месяцев Беларуси разместила внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 527,9 млн долларов. Сумма погашений облигаций составила 160,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

 
 
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На 1 июля государственный долг составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд рублей, или 5%.
 
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