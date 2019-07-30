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Беларусь сократила внешний госдолг и нарастила внутренний
31.07.2019 11:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mignews.ru
На 1 июля государственный долг составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд рублей, или 5%.
При этом внешний госдолг составил 16,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.
Погашение внешнего госдолга составило за полугодие 773,7 млн долларов.
Внутренний госдолг составил 9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.
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На 1 июля государственный долг составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд рублей, или 5%.
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