Беларусь сократила внешний госдолг и нарастила внутренний

Источник материала: Ежедневник



фото: mignews.ru

На 1 июля государственный долг составил 43,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,3 млрд рублей, или 5%.

При этом внешний госдолг составил 16,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.



За полгода страна привлекла внешних займов на 486,4 млн долларов. Основной кредитор – Россия, выделившая 398 млн. 50,3 млн долларов привлечено от МБРР, 22,3 млн долларов – от экспортно-импортного банка Китая, 15,8 млн долларов – от ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга составило за полугодие 773,7 млн долларов.

Внутренний госдолг составил 9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.



За шесть месяцев Беларуси разместила внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 527,9 млн долларов. Сумма погашений облигаций составила 160,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.