В Могилевской области в четырех ДТП пострадали четыре человека

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области всего за сутки произошло сразу четыре ДТП, в том числе с участием водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Четыре человека были госпитализированы с травмами, сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В Шклове вблизи д.№ 5 по ул. Фабричной 44-летний местный житель не справился с управлением, выбрав неправильную скорость в повороте, и врезался в дерево. Водиетля с травмами госпитализировали в реанимационное отделение. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.





В Могилеве 62-летний местный житель за рулем автомобиля «Сеат» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу мотоциклу «Хонда». 35-летний водитель мотоцикла столкнулся с «Сеат», упал и ударился об остановившийся во встречном направлении автомобиль «Ниссан». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.





Еще одно ДТП в Могилеве произошло на улице Пионерской. 34-летний местный житель на автомобиле «Тайота Карина» совершил наезд на 65-летнего могилевчанина. Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован.





В Бобруйском районе пострадала 36-летняя бобруйчанка за рулем «Шкода Фабиа». На дороге она не выбрала безопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением, вылетела в кювет и опрокинулась. С травмами водителя госпитализировали.



