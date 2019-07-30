|
В дельте Нила обнаружен древний подводный храм с сокровищами
Источник материала: Tut.by
Подводные археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион, обнаружили руины храма, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки. Об этом
Исследователи с помощью сканирующего инструмента нашли каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским дном на глубине одного метра. Фрагмент лодки был недостающей частью ранее обнаруженного судна длиной 13 метров, которое использовалось для священных действий.
Археологи также изучили древний город Канопус, который, как и Гераклион, располагается в западной части дельты Нила. Был обнаружен комплекс зданий, в результате чего протяженность затонувшего города увеличилась на один километр к югу. Исследователи нашли порт, монеты птолемеевской и византийской эпох, а также украшения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи с помощью сканирующего инструмента нашли каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)