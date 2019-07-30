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В дельте Нила обнаружен древний подводный храм с сокровищами

31.07.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подводные археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион, обнаружили руины храма, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки. Об этом сообщает издание Live Science, пишет Lenta.ru.


Фото: Christoph Gerigk/Hilti Foundation/Egypt Ministry of Antiquities

Исследователи с помощью сканирующего инструмента нашли каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским дном на глубине одного метра. Фрагмент лодки был недостающей частью ранее обнаруженного судна длиной 13 метров, которое использовалось для священных действий.






На корабле хранились сокровища, включая бронзовые и золотые монеты, которые датированы правлением египетского царя Птолемея II (283−246 годы до нашей эры). Керамические сосуды и другие изделия были изготовлены в III—IV веках.

Археологи также изучили древний город Канопус, который, как и Гераклион, располагается в западной части дельты Нила. Был обнаружен комплекс зданий, в результате чего протяженность затонувшего города увеличилась на один километр к югу. Исследователи нашли порт, монеты птолемеевской и византийской эпох, а также украшения.

 
 
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Исследователи с помощью сканирующего инструмента нашли каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским...
 
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