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Британия потратила 18 млн долларов на авиасимулятор для снятого с вооружения самолета

31.07.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оборонное ведомство Великобритании потратило 113 миллионов фунтов (более 137 миллионов долларов) стерлингов на сомнительные покупки и мероприятия. Об этом пишет газета Express.


Фото: wikipedia.org

Хотя британская армия испытывает значительные проблемы с финансированием, порой военные тратят деньги неразумно. Так, только на бронь несостоявшихся поездок за год было истрачено 4 миллиона фунтов стерлингов (порядка 4,8 миллиона долларов). Почти вчетверо больше, 15 миллионов фунтов (чуть более 18 миллионов долларов), было зачем-то вложено в создание симулятора для истребителя Tornado, снятого с вооружения в апреле 2019 года.

Два самолета с дистанционном управлением для нужд королевской ПВО обошлись стране в 12 миллионов фунтов стерлингов (14,58 миллиона долларов), и 24 миллиона (более 29 миллиона долларов) было направлено на «корректировку бухучета».

Доклад о неоправданных расходах военного бюджета появился буквально через несколько дней после того, как премьер страны Борис Джонсон отметил, что расходы на оборону надо увеличить. Это произошло, когда стало ясно, что флот Великобритании не может обеспечить национальные интересы страны из-за малочисленности.

По словам экс-командующего британским контингентом в Афганистане Ричарда Кемпа, 113 миллионов фунтов стерлингов — непростительно большая сумма.

 
 
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Прочие расходы оборонного ведомства, судя по недавнему отчету, столь же «оправданы».
 
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