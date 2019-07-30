Хищника, жившего пятьсот миллионов лет назад, назвали в честь корабля Хана Соло

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Палеонтологи нашли в сланцах Бёрджесс на юге Канады окаменелости хищника кембрийского периода, жившего примерно 508 миллионов лет назад, сообщает N+1 со ссылкой на Proceedings of the Royal Society B . По форме животное напоминало корабль «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн», поэтому исследователи назвали его Cambroraster falcatus.



Реконструкция внешнего вида Cambroraster falcatus. Изображение: Lars Fields / Royal Ontario Museum

Около 540 миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, произошел так называемый Кембрийский взрыв — резкое увеличение количества ископаемых остатков. По одной из версий, он мог произойти из-за появления у многих организмов экзоскелетов, которые лучше сохранялись в виде окаменелостей. В кембрии появились предки современных членистоногих, хордовых, моллюсков. Тогда же появилась клада родиодонтов , древнейших известных хищников. Животные получили название из-за зубов, которые располагались во рту, как спицы в колесе. Ни у кого из известных родиодонтов не было ног, вместо них были похожие на плавники боковые щитки.

Ископаемые остатки родиодонтов неоднократно находили в сланцах Бёрджесс, одном из богатейших «месторождений» окаменелостей кембрийского периода, которое образовалось примерно 508 миллионов лет назад. Формация находится на юге Канады, в провинции Британская Колумбия. В 2012 году палеонтологи под руководством Жана-Бернара Карона (Jean-Bernard Caron) из Торонтского университета нашли в сланцах Бёрджесс окаменелости нескольких родиодонтов неизвестного вида. За несколько следующих лет ученые нашли сотни окаменелостей этого животного, в том числе несколько остатков, которые позволили описать его.

Родиодонт был крупным хищником, длина окаменелостей составляла около 30 сантиметров. Для сравнения, одно из крупнейших животных кембрия, аномалокарис , достигало в длину одного метра. Новый род и вид назвали Cambroraster falcatus. Родовое имя животное получило за закругленные клешни, покрытые шипами, похожими на направленные вперед грабли. Спину и голову хищника покрывал экзоскелет и по форме он напомнил исследователям корабль «Тысячелетний Сокол» (Millennium Falcon) — один из самых быстрых космических кораблей в «Звездных войнах». В честь него родиодонт и получил видовое имя.



«Тысячелетний Сокол». Изображение: wikipedia.org

«Cambroraster был дальним родственником аномалокариса, высшего хищника, обитавшего в море в то время, но, похоже, что он охотился совершенно по-другому. Мы полагаем, что камброрастер мог использовать клешни, чтобы просеивать донные отложения и с помощью крючкообразных шипов вылавливать из них добычу», — объясняет ведущий автор исследования Джо Мойсюк (Joe Moysiuk) из Торонтского университета. «Своим широким, покрывающим голову карапаксом с глубокими выемками, в которых находились обращенные вверх глаза, камброрастер напоминал современных живущих на дне животных, таких как мечехвосты. Это замечательный пример конвергентной эволюции».

Ученые выдвигают различные гипотезы, объясняющие Кембрийский взрыв. Среди них возникновение полового размножения, развитие отношений «хищник-жертва» и раскол суперконтинента Родинии, после чего образовалось множество новых экологических ниш. Несколько лет назад российские и американские геологи предположили, что причиной могла стать гиперактивность магнитного поля Земли.