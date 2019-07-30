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«Антигуманная среда для человека». Еще один российский блогер покритиковал Минск

31.07.2019 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Антигуманная среда для человека». Еще один российский блогер покритиковал Минск

фото: gre4ark.livejournal.com

Новые районы Минска не сомасштабны человеку. Модернистская архитектура с огромными проспектами и площадями хорошо смотрится на открытках и из окна автомобиля, но это антигуманная среда для человека.

Свое мнение о застройке Минска высказали российские блогеры, в том числе Илья Варламов. А вот вердикт  Аркадия Гершмана. 

Человечная застройка

Начнём с пешеходов, всё-таки 100% жителей города — именно пешеходы. Здесь Минску не очень повезло, так как во время войны город был практически полностью уничтожен и застроен по-новому. Проблема не в новых домах, а в новых подходах к городу и его масштабу  — новые районы Минска не сомасштабны человеку. Модернистская архитектура с огромными проспектами и площадями хорошо смотрится на открытках и из окна автомобиля, но это антигуманная среда для человека.


 

Начнём с банального: здесь негде спрятаться от солнца или дождя. Огромные площади сложнее убирать от мусора и снега. Но самое главное, что пустота враждебна человеку — эволюционно нам комфортно наблюдать за местом из укрытия, поэтому подобные пространства хочется побыстрее пройти.




Эту проблему не очень сложно решить, но важно не наломать дров. С одной стороны, можно озеленить место, наполнить городской мебелью, подготовить социо-культурную программу и создать точки притяжения. Это можно сделать сразу капитально с реконструкцией площади, а можно с помощью временных решений. Последнее, к слову, уже практикуется в Минске, место называется Песочница и сделано на месте парковки.




Минимальные вложения, но люди начинают пользоваться местом — не обязательно укладывать кубометры гранита и иметь многомиллионные бюджеты для оживления города!

Второй путь вряд ли понравится жителям, но пустыри иногда нужно застраивать. Город — это компактное проживание людей, а не пустыри вокруг домов. Подобные пространства сжирают много денег на своё содержание, но никак не делают город лучше:

Где архитектура?

Архитектура — самый сложный вид искусства: нужно думать о будущем, учитывать контекст, не забывать о функции, подстраиваться под экономику и заниматься ещё миллионом вещей в рамках проекта. Плохую архитектуру невозможно просто игнорировать, зато хорошая архитектура делает каждый день жителей города лучше и двигает город вперёд. Поэтому на важные места в городе устраивают архитектурные конкурсы — это страховка от плохой архитектуры. В Минске же примеры хорошей современной архитектуры можно сосчитать по пальцам одной руки, зато плохой — вдоволь.




Про этот проект на одной из центральных площадей я писал год назад: власти страны просто подогнали своим друзьям участок в сердце города, а те попытались совместить античные мотивы с китайскими материалами. Такое было бы стыдно строить у трассы в поле, здесь же они испортили сложившийся ансамбль неправильными пропорциями. В итоге жители получили на следующие лет 50 памятник евроремонту в сердце города.



До этого здесь стояло нейтральное здание, которое ничем не выделялось, но создавало спокойный тон более выразительным соседям:




Архитектурное сообщество пыталось спасти место, предлагая варианты переосмысления проекта с сохранением пропорций и истории места, но зачем слушать специалистов?

С новыми районами Минска тоже не всё хорошо. Чем они плохи, я писал ранее, но как избежать подобных градостроительных ошибок? Самый надёжный вариант: создавать мастер-планы территорий на средства города, а не отдавать планирование на откуп бизнесу. То есть муниципалитет сразу определяется с типом застройки и её наполнением, просчитывает социалку, определяет транспортные приоритеты.




Застройщику вместе с куском земли идут требования по высоте и другим параметрам, определяется квартирография и прочие моменты. Бизнесу остаётся выбор архитектуры, проектирование, строительство и продажа. Это не застра​хует от всех ошибок, но так город убережёт себя от очевидных ошибок и произойдёт соблюдение интересов жителей.




Также нельзя забывать про элементарные нормы строительства. Например, входы должны быть на уровне тротуара с просматриваемыми подъездами. Пока же вход в здание, которым все жители пользуются минимум два раза в день, больше похож на камеру мусоропровода.




Но у всего этого есть одна проблема: муниципалитет должен иметь возможность сам заниматься своим развитием. Нет смысла делать стратегические документы, устраивать конкурсы и что-то планировать, когда подпись президента может всё отменить и передать кусок земли своим друзьям. Да, политика очень сильно влияет на облик и функционирование городов, если вдруг кто не знал.

Подземелье

В Минске ужасное количество подземных переходов, это тоже привет от градостроителей 1960-1980 годов. Машин тогда было немного, проблем с безопасностью особых тоже не было, но очень хотелось иметь машину и проезжать весь город без остановок на скорости 100 км/ч как большие начальники. Вот только во всём развитом мире ещё лет 50 назад осознали, что такие переходы нужны на трассах вне города, а не на улицах — они дорого стоят, делают город неудобным, не повышают безопасность, а лишь провоцируют быструю езду на машине.




Иногда происходят выбросы маразма в город: людей заставляют спускаться и подниматься просто для перехода к трамвайной остановке. Да-да, вдоль тротуара идёт забор, людей гоняют по лестнице кругом для прохода 5 метров. Хорошая антиреклама общественного транспорта и города в целом.




За последние три года во всём мире идёт развитие прокатов электросамокатов и велосипедов без станций, в Минске они тоже появились - это хорошо. Вот только ездить на них с постоянными спусками-подъёмами невозможно. Как только в Минске начнут закапывать подземные переходы (или создавать там велопарковки) и делать наземные, в городе произойдёт всплеск активности велосипедистов и самокатов. Бонусом появится доступная среда для пенсионеров, мам с колясками, детей и инвалидов — город станет инклюзивным, а не только для молодых и здоровых.




Пешеходная улица

В прошлом году в центре Минска начали делать пешеходные улицы, это хорошо. Но в процессе обдумывания проекта явно что-то пошло не так. Например, невозможно перейти с одной стороны улицы на другую.




Для жителей оставили проезд в одну полосу, поставили знаки пешеходной зоны, но вместе с этим установили сотни столбиков с цепочкой на всякий случай. Даже вдоль перпендикулярных улиц закрыли проход.

Ещё здесь крайне странно расставлены скамейки вокруг столбов.




Важно не только правильно выбрать дизайн скамейки с учётом анатомии людей, но и правильно их расположить. Здесь с этим не справились.

При расположении уличной мебели важно думать о чувствах человека, создавать чувство защищённости. Поэтому, например, скамейки не располагают спинками к дороге, а ставят у дерева. Также важны видовые свойства и учёт транзитных путей. Здесь этого анализа просто не делали. Вообще есть стойкое ощущение, что проект готовили люди, которые явно никогда не сидели на скамейках, иначе объяснить сидушки посреди тротуара у столбиков я не могу.




Также страдает подбор материала: рельефную плитку кладут на проезде, чтобы машины не ехали быстро, а на тротуаре укладывают ровную плитку для безбарьерной среды. Канава для воды тоже не добавляет улице комфорта, на заезде её догадались убрать в решётку, а про пешеходов как-то не подумали.




Хотя даже в местах с нормальными канавами есть другая проблема — их не чистят, вода течёт поверх решётки.

Видно, что такие улицы — что-то новое и непонятное для города и управленцев, специалисты со старыми знаниями не могут придумать что-то новое. Подобное свидетельствует о неправильно выстроенном процессе, когда решения принимают люди без компетенции. Гаишники и чиновники плохо умеют в креатив и архитектуру, они — часть исполнительной системы, а это немного другое. Нужно уметь делегировать задачи специалистам, тут этого явно не произошло.

Благоустройство

В городе не умеют работать с общественными пространствами. Благоустройство по-мински — это плиточка, однолетние цветы и скамейки. С натяжкой это можно назвать аккуратным городом, но в таких местах нет жизни.




Общественные пространства должны создаваться не дворниками и коммунальщиками, а архитекторами. Это вопрос управления городом и разделения полномочий — пока не решить этот вопрос, качество пространства продолжит оцениваться кубометрами плитки.




Платная парковка

Это улица в центре Минска, на ней действует платная парковка, но машины стоят вторым рядом.




Более того, некоторые даже паркуются на тротуаре. Это сигнал либо о том, что есть проблемы с контролем и народ просто не платит, либо о плохом анализе эффективности. Платная парковка — инструмент для повышения оборачиваемости мест. Чтобы в каждом квартале всегда были свободные места, цена должна быть такой, чтобы удовлетворить спрос и предложение. Иными словами: мест нет — повышаем цену, много свободных мест — опускаем цену.



Новая велополоса

В отличие от России, в Минске не стоит вопроса в нужности или ненужности велоинфраструктуры — здесь понимают её необходимость. Но вот дальше уже не всё так радужно: дорожки делают краской по тротуару. Про это я подробно писал в прошлом году.

Этим летом в городе появилась первая велополоса, впервые велоинфраструктуру сделали не за счёт пешеходов, а за счёт автомобилистов. Даже сделали велопереезд, чтобы велосипедисты не скакали по лестницам перехода!




Велополосы — прекрасный инструмент для создания инфраструктуры на небольших улицах быстрым и недорогим способом. Нужно всего лишь разработать новые схемы движения и закупить знаки, а разметку сделать в рамках ежегодного обновления. Да, по ним неприятно ехать с ребёнком или начинающим велосипедистам, но своя полоса позволяет сформировать начальный запрос на велоинфраструктуру и безопасный город.

Одновременно была снижена разрешённая скорость движения по улице — тоже хорошо, притом для всех. Безусловно правильное начинание, но дальше идут неприятные детали: автомобилисты паркуются на велополосе, а гаишники отказываются их штрафовать. Ситуация чем-то напоминает Петербург.





Но если город не способен следить за соблюдением правил движения, то нужно ставить столбики или резиновые бордюры вдоль велополос — это усложняет уборку, но гарантирует беспрепятственный путь людей на велосипедах и повышает эффект от вложенных усилий. Например, так делают в Риге.




Признавай-исправляй

Не совершает ошибок лишь тот, кто ничего не делает. Важно признавать косяки, это единственный шанс не допустить их в будущем. Кроме того, многие вещи можно исправить быстро и недорого: снять столбики с цепями на пешеходных улицах и поставить их вдоль велополосы, например.


 
Теги: Минск
 
 
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Новые районы Минска не сомасштабны человеку. Модернистская архитектура с огромными проспектами и площадями хорошо смотрится на открытках и из окна автомобиля, но...
 
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