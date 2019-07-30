Тяжесть гриппа недооценивается, поскольку его часто считают обычной простудой. Вирус гриппа может вызывать тяжелое заболевание и даже стать причиной смерти.

Грипп – это не просто простуда. Если у вас высокая температура (39-400С), головная боль, сильный кашель, выраженная слабость и/или ломота и боль в теле, то это может быть грипп.

В отличие от простуды грипп у многих людей вызывает тяжелые осложнения, которые могут угрожать жизни.

Вакцинопрофилактика является самым эффективным средством индивидуальной и массовой профилактики гриппа. Эффективность противогриппозных вакцин клинически доказана. Вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок.

Вакцина не вызывает заболевания гриппом. Инактивированная противогриппозная вакцина содержит убитые вирусы, которые всего лишь приводят организм в состояние способности противостоять угрозе заражения. Противогриппозные вакцины безопасны и хорошо переносятся. Самая распространенная реакция на прививку – это небольшая болезненность

в месте инъекции вакцины.

Для создания полноценной защиты от гриппа организму необходимо 14-20 дней после прививки. Иммунитет сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Подъем заболеваемости гриппом в нашей стране приходится на январь-март каждого года. Проводить вакцинацию можно в любое время

с сентября до декабря.

Вирус гриппа постоянно меняется. Обычно в каждый новый сезон гриппа появляются новые виды вируса. Каждый год перед наступлением гриппозного сезона Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выявляет самые свежие варианты вирусов гриппа и включает их в состав новой вакцины для обеспечения наилучшей защиты от болезни.

ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».