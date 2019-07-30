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В Шклове пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево
Источник материала: Tut.by
В Шклове 44-летний водитель на Seat вылетел с дороги и врезался в дерево. Он был пьян,
ДТП произошло 29 июля, в 17.55, на улице Фабричной, около дома № 5. Шкловчанин на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля и выехал на правую обочину, где врезался в дерево у дороги.
Мужчина с травмами в реанимации. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчина в реанимации.
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