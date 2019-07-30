В Шклове пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево

Источник материала: Tut.by

В Шклове 44-летний водитель на Seat вылетел с дороги и врезался в дерево. Он был пьян, сообщает УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло 29 июля, в 17.55, на улице Фабричной, около дома № 5. Шкловчанин на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля и выехал на правую обочину, где врезался в дерево у дороги.

Мужчина с травмами в реанимации. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.