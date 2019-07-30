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Ложь во благо. Когда машина нам врет?

31.07.2019 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ложь во благо. Когда машина нам врет?
shutterstock.com

Автомобиль нашпигован различными техническими системами. Часть из них отвечает за безопасность и информирует водителя о поведении машины на дороге. Однако не всегда эта информация правдива. Порой в блоке управления автомобиля есть программные закладки, искажающие реальную картину. С какой целью это делается?

Спидометр 

Больше всего в автомобиле врет спидометр. Правда, делает он это не из-за неисправностей, а намеренно. Неверные показания прибора — это требования действующих ГОСТов. 

Согласно техническим международным регламентам ЕЭК ООН № 39, во время движения автомобиля в целях безопасности спидометры не могут занижать свои показания. Поэтому производители стараются настроить показания с завышением на величину чуть большую, чем погрешность измерений. Средняя погрешность спидометра колеблется в районе 5-10%, то есть в зависимости от условий движения прибор ошибается примерно на 6-7 км/ч. В соответствии с ГОСТ Р 41.39-99, спидометр может ошибаться только в сторону завышения. 

Ложь во благо. Когда машина нам врет?
Ложь во благо. Почему врут спидометр, одометр и другие приборы автомобиля?
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Поэтому автопроизводители по внутренним техническим требованиям настраивают спидометры на работу с запасом в 5-10% в сторону завышения, чтобы не нарушить закон. К примеру, если автомобиль движется с реальной скоростью в 100 км/ч, то спидометр может показывать около 105-107 км/ч. Реальную скорость автомобиля можно узнать, воспользовавшись спутниковым навигатором, который измеряет передвижение транспортного средства, опираясь не на данные о вращении колес, а на информацию космических спутников. 

Одометр 

Помимо спидометра, искажает реальную картину передвижения одометр. Этот прибор показывает пробег автомобиля. Он может быть механическим или электронным, однако его погрешность измерений в обоих случаях одинаково колеблется в районе 5-15%. Такая большая величина искажений вызвана не конструкций счетчика, не требованиями ГОСТа, а особенностями считывания километража пробега. 

Ложь во благо. Когда машина нам врет? Автомобиль с каким пробегом лучше не покупать?

Одометры получают информацию от электронного измерителя скорости, расположенного в коробке передач и высчитывающего частоту вращения выходного вала. Информация сверяется со скоростью машины и частотой вращения колес от АБС, и скорректированные данные поступают в бортовой компьютер. Электронная система в этих действиях почти не ошибается, но она может получать уже искаженные данные. 

К примеру, внести ошибки в исчисления может изменившийся радиус колеса. Понизившееся давление в шине или стертый протектор могут снизить его размер более чем на 1 см, что при увеличившейся частоте вращения дает прибавку в пробеге примерно в 2 км на стокилометровом участке дороги. 

Кроме того, на изменение радиуса шин влияет загрузка машины. Под большим весом колеса проминаются, и одометр прибавляет километраж в показаниях. Если же на машине стоят изношенные нештатные покрышки, а асфальт покрыт волнами или поверхность дороги заснежена, то ошибка в показаниях одометра может достигать и 15 км со стокилометрового участка пути. 

Способность одометров к завышению реального пробега уже вызвала ряд серьезных скандалов с участием фирм-перевозчиков грузов. Государственное налогообложение с внедрением системы дистанционного контроля за передвижением грузовиков «ПЛАТОН» исходит из пробега автомобиля. Контроль ведется через спутниковые системы с использованием ГЛОНАСС-меток, погрешность которых в вычислении пути составляет 1,5 км со стокилометрового участка. Неудивительно, что их показания и данные с автомобильных одометров расходятся между собой, из чего контролирующие органы делали заключения о каких-то намеренных противоправных действиях водителей. 

Начинались разбирательства, скандалы, суды. А по факту оказывалось, что одометры и спидометры давали ложную информацию. 

Ложь во благо. Когда машина нам врет? Сломается ли автомобильный кондиционер, если открыть окна в машине?

Топливомер 

Неверные данные приходят и от других систем автомобиля, в том числе и от топливомера. Датчики в бензобаке помогают бортовому компьютеру рассчитать дальность пробега, то есть остаток пути до следующего посещения заправочной станции. Между тем датчики не учитывают конструктивных особенностей машины. Кроме того, в бак обычно заливается гораздо больше горючего, чем указывается в паспортных данных на автомобиль. Около 10% находится в топливных магистралях и в заливной горловине. Поэтому автомобиль имеет неучтенный запас горючего, позволяющий двигаться даже после обнуления показаний прибора. 

Неверно высчитывается и расход топлива бортовым компьютером, потому что на итоговые значения запаса хода влияют проскальзывания колес при колебаниях автомобиля на неровной дороге, а также особенности вождения водителя и множество других факторов. 

Так что даже самый точный топливомер может ошибаться. При полном нуле на топливомере в баке машины еще остается немного бензина, чтобы докатиться неспешным ходом до ближайшей заправки. 

Исходя из большой погрешности измерений электронный топливомер после зажигания желтой лампочки резерва зачастую выключается и перестает показывать точное расстояние до полной остановки. Сделано это для того, чтобы не обманывать водителя и предоставить ему право самому решать, когда заехать на АЗС.

 
 
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Неверные показания приборов призваны обезопасить эксплуатацию автомобиля. Однако искаженные данные уже вызвали ряд скандалов среди перевозчиков грузов.
 
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