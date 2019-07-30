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Под Слуцком Ford сбил нетрезвую женщину. Она в реанимации
31.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцком районе 30 июля автомобиль «Форд Фокус» наехал на 64-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В управлении ГАИ УВД Миноблисполкома рассказали:
— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21:30 на 81-м километре (д. Шищицы) автодороги Р23 Минск-Микашевичи. Автомобилем управлял 37-летний водитель, который ехал в направлении Слуцка. По предварительным данным, нетрезвая женщина переходила проезжую часть дороги на красный сигнал светофора.
Предварительный диагноз пострадавшей — закрытые и открытые переломы рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Женщина госпитализирована в реанимационное отделение Слуцкой центральной районной больницы.
По факту ДТП проводится проверка,
21 сентября 2018 года, в тёмное время суток
Slutsk-Gorod.by
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В Слуцком районе 30 июля автомобиль «Форд Фокус» наехал на 64-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что она находилась в...
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