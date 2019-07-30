Под Слуцком Ford сбил нетрезвую женщину. Она в реанимации

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцком районе 30 июля автомобиль «Форд Фокус» наехал на 64-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении ГАИ УВД Миноблисполкома рассказали:

— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21:30 на 81-м километре (д. Шищицы) автодороги Р23 Минск-Микашевичи. Автомобилем управлял 37-летний водитель, который ехал в направлении Слуцка. По предварительным данным, нетрезвая женщина переходила проезжую часть дороги на красный сигнал светофора.

Предварительный диагноз пострадавшей — закрытые и открытые переломы рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Женщина госпитализирована в реанимационное отделение Слуцкой центральной районной больницы.

По факту ДТП проводится проверка, пишет МЛЫН.BY.





21 сентября 2018 года, в тёмное время суток произошёл наезд на женщину 1990 года рождения, которая от полученных травм погибла месте. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Slutsk-Gorod.by