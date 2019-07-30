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До рынка ТС добрался новый китайский кроссовер - Changan CS35 Plus. Цена - от 15 300 долларов

31.07.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже на следующей неделе в России начнутся продажи очередной новинки из Китая — это новое поколение «паркетника» Changan CS35, получившее приставку Plus в обозначении. Первая информация об этой машине появилась летом прошлого года.


Plus в названии модели указывает на то, что новая машина стала крупнее предшественника, который, по всей видимости, останется в продаже еще некоторое время. В длину CS35 Plus достигает 4,33 м, колесная база равна 2,6 м, стало богаче и оснащение, включающее, например, мультимедиа-систему с широкоформатным 10,25-дюймовым дисплеем на центральной консоли.


Она предусмотрена уже в базовой комплектации Comfort, список оборудования которой включает также подушки безопасности водителя и пассажира, ESP, ассистент старта на подъеме, кожаный руль, кондиционер, систему контроля давления в шинах и датчик света. Вторая доступная на российском рынке комплектация Luxury предусматривает наличие климат-контроля, система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, подогрев передних сидений и камеры заднего вида.


Двигатель для CS35 Plus заявлен только один — 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 128 лошадиных сил (крутящий момент — 161 Нм) в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — только передний.


У российских дилеров новый кроссовер Changan появится 5 августа, уже известна стартовая стоимость — 969 900 рублей или 15 300 долларов в пересчете.

 
 
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Уже на следующей неделе в России начнутся продажи очередной новинки из Китая - это новое поколение «паркетника» Changan CS35 с приставкой Plus в обозначении
 
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