БАТЭ проведет сегодня ответный матч с «Руcенборгом» в квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга».

Домашняя игра завершилась для чемпионов Беларуси победой со счетом 2:1 . На гол Стасевича с пенальти норвежцы ответили точным ударом Конрадсена, а во втором тайме победу БАТЭ принес Максим Скавыш.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из-за травм не в Тронхейм не полетели Неманья Милич Денис Щербицкий, Егор Филипенко, Виллюм Виллюмссон и Антон Сарока. Алексей Бага взял в Норвегию 20 футболистов.

Вратари: Антон Чичкан, Александр Свирский, Сергей Черник.

Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Эмиль Йонассен, Алексей Риос, Александар Филипович, Джамалдин Ходжаниязов.

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

Нападающие: Боян Дубаич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают , что команды имеют приблизительно равные шансы на выход в следующий раунд. Коэффициент на итоговый успех «Русенборга» — 1,87, БАТЭ — 1,86. Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь фаворитом считается клуб из Тронхейма: победа «Русенборга» — 1,65, ничья — 3,99, победа БАТЭ — 6,03.

Победитель этой дуэли сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов с сильнейшем в паре «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция). Проигравший отправится в третий раунд Лиги Европы, где их ждет боснийский «Сараево».

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 20.00.

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