|
БАТЭ проведет сегодня ответный матч с «Руcенборгом» в квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга».
Домашняя игра завершилась для чемпионов Беларуси победой со счетом
Из-за травм не в Тронхейм не полетели Неманья Милич Денис Щербицкий, Егор Филипенко, Виллюм Виллюмссон и Антон Сарока. Алексей Бага взял в Норвегию 20 футболистов.
Вратари: Антон Чичкан, Александр Свирский, Сергей Черник.
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Эмиль Йонассен, Алексей Риос, Александар Филипович, Джамалдин Ходжаниязов.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
Нападающие: Боян Дубаич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Аналитики букмекерской конторы
Победитель этой дуэли сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов с сильнейшем в паре «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция). Проигравший отправится в третий раунд Лиги Европы, где их ждет боснийский «Сараево».
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 20.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)