В США полагают, что рак простаты чаще развивается у пилотов ВВС

Источник материала: Tut.by

Военно-воздушные силы США приступили к изучению, насколько повышен риск заболевания раком простаты среди летчиков-истребителей. Как показывают исследования, проблема может быть серьезной. Об этом пишет military.com.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Исследовать проблему попросил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфайн после того, как с ним в 2018 году связались ветеранские организации. Их представители поинтересовались, может ли связать длительное облучение пилота во время полета с повышенным риском рака простаты.

В исследовании говорится, что из-за высокого уровня воздействия ультрафиолета пилоты подвергаются значительному влиянию излучения.

Более ранние исследования показали, что риск развития рака простаты у летчиков не выше, чем у всех остальных. Но ВВС уже признали, что выборка могла быть неполной, и результаты исследований можно оспорить.

Обзор данных Управления здравоохранения ветеранов касательно рака предстательной железы показал менее оптимистичные результаты — с 2000 по 2018 год количество бывших летчиков с диагнозом «рак простаты» почти утроилось, тогда как в целом для ветеранского сообщества этот показатель всего лишь удвоился. Так, в 2000 году сообщалось о 12 123 уникальных случаях рака простаты у ветеранов ВВС, а в 2018 — 35 772 случаях, что на 195% больше. Уникальный случай учитывается только раз за финансовый год, сколько бы медконсультаций, связанных с раком, не было назначено военному за этот период.

Представитель ВВС заявил, что исследования по этому вопросу продолжатся, пока не удастся добраться до истины.