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Бесплатное кино под открытым небом. Любимая площадка минчан по воскресеньям будет кинотеатром

31.07.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждое воскресенье весь август на территории фудкорта «Песочница» будут проходить бесплатные кинопоказы, которые организовывает видеосервис VOKA. Расписание выясняла AFISHA.TUT.BY.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Фото: vk.com/pesochnica.minsk

На большом экране и под открытым небом в августе можно будет посмотреть четыре фильма: 4 августа — американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс, 11 августа — бельгийский мультфильм «Королевский корги» о путешествии королевского питомца Рекса обратно в Букингемский дворец, 18 августа — французскую комедию «Непотопляемые» о компании мужчин, решивших освоить синхронное плавание, 25 августа — датский триллер «Виновный» о диспетчере службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы.

В летний кинотеатр в «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) вход свободный. Начало показов — в 15.00.

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Теги: Минск
 
 
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В августе состоятся уличные кинопоказы, которые видеосервис VOKA организует на территории фудкорта «Песочница».
 
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