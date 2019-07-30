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Бесплатное кино под открытым небом. Любимая площадка минчан по воскресеньям будет кинотеатром
Источник материала: Tut.by
Каждое воскресенье весь август на территории фудкорта «Песочница» будут проходить бесплатные кинопоказы, которые организовывает видеосервис VOKA. Расписание выясняла AFISHA.TUT.BY.
На большом экране и под открытым небом в августе можно будет посмотреть четыре фильма: 4 августа — американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс, 11 августа — бельгийский мультфильм «Королевский корги» о путешествии королевского питомца Рекса обратно в Букингемский дворец, 18 августа — французскую комедию «Непотопляемые» о компании мужчин, решивших освоить синхронное плавание, 25 августа — датский триллер «Виновный» о диспетчере службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы.
В летний кинотеатр в «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) вход свободный. Начало показов — в 15.00.
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В августе состоятся уличные кинопоказы, которые видеосервис VOKA организует на территории фудкорта «Песочница».
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