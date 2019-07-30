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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции С бодростью по пути!
Источник материала: Myfin
Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС «Белоруснефть» «С бодростью по пути!». При заправке от 30 литров любого топлива на АЗС «Белоруснефть» клиент получит кофе в подарок.
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Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС Белоруснефть С бодростью по пути! .
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