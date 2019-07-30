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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции "С бодростью по пути!"

31.07.2019 11:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС "Белоруснефть" "С бодростью по пути!".

При заправке от 30 литров любого топлива на АЗС "Белоруснефть" клиент получит кофе в подарок. 

Держателю карточки Visa Business предоставляется купон на кассовом чеке, который он может обменять на кофе на этой же заправке в течение 30 минут. 

Период действия акции: с 15 июля по 15 сентября 2019 года. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625 

 
 
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Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС "Белоруснефть" "С бодростью по пути!"....
 
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