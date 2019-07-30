Источник материала: Интерфакс

Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС "Белоруснефть" "С бодростью по пути!".

При заправке от 30 литров любого топлива на АЗС "Белоруснефть" клиент получит кофе в подарок.

Держателю карточки Visa Business предоставляется купон на кассовом чеке, который он может обменять на кофе на этой же заправке в течение 30 минут.

Период действия акции: с 15 июля по 15 сентября 2019 года.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625