|
Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции "С бодростью по пути!"
Источник материала: Интерфакс
Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС "Белоруснефть" "С бодростью по пути!".
При заправке от 30 литров любого топлива на АЗС "Белоруснефть" клиент получит кофе в подарок.
Держателю карточки Visa Business предоставляется купон на кассовом чеке, который он может обменять на кофе на этой же заправке в течение 30 минут.
Период действия акции: с 15 июля по 15 сентября 2019 года.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели карточек Visa Business, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут принять участие в совместной акции компании Visa и АЗС "Белоруснефть" "С бодростью по пути!"....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)