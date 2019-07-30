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Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку
Источник материала: СТВ
На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта.
Однако в этот раз дружба между людьми и медведями не сложилась. В Пуровском районе ямальцы ехали по дороге, и, заметив хищников, притормозили.
Водитель и пассажиры включили камеру, чтобы записать видео, и невежливо начали разговор. Один из медведей обиделся и отвесил человеку оплеуху. После этого люди решили ретироваться.
Ролик с произошедшим был
Кстати, не так давно произошло нашествие белых медведей на архипелаге Новая Земля, где животные дружно копались в мусоре и выпрашивали еду у местных жителей.
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На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта. Фото:...
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