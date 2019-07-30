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В Мозыре пенсионер скинул с 9 этажа кошек бывшей жены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре пенсионер подозревается в жестоком обращении с животными. Мужчина скинул двух кошек с 9 этажа.
Как
В результате падения одна из кошек получила перелом позвоночника. Второй питомец не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 УК РБ. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз был судим в 2015 году за кражу.
Несколько недель назад в Воложине была убита собака.
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Новости Беларуси. В Мозыре пенсионер подозревается в жестоком обращении с животными. Мужчина скинул двух кошек с 9 этажа. Как сообщает УСК по Гомельской области,...
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