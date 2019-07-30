ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии

31.07.2019 12:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 10 образцов модернизированной техники пополнили парк Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии

Обновлённые штабные машины в подразделениях ждали, ведь они повысят мобильность и качество выполнения боевых задач. А благодаря специальным прицепам-купе, расчёты могут и комфортабельно отдохнуть в полевых условиях.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии

Сергей Одинец, начальник Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО:
Безусловно, автоматизированная техника это мобильность, комфортные условия работы и проживания. Это позволит в кратчайшие сроки, в максимально сжатые сроки, выдвинуться в назначенные районы и выполнить задачи по предназначению.

С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии

Люди в материале: Сергей Одинец
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 10 образцов модернизированной техники пополнили парк Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шклове пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика