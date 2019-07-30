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С комфортом в полевых условиях. Более 10 штабных машин пополнили парк техники белорусской армии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 10 образцов модернизированной техники пополнили парк Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновлённые штабные машины в подразделениях ждали, ведь они повысят мобильность и качество выполнения боевых задач. А благодаря специальным прицепам-купе, расчёты могут и комфортабельно отдохнуть в полевых условиях.
Сергей Одинец, начальник Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО:
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Новости Беларуси. Более 10 образцов модернизированной техники пополнили парк Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе...
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