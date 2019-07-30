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В китайском аквапарке посетители переломали ребра и ноги
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Более 40 человек пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в бассейне с искусственной волной.
Напор воды оказался слишком сильным. В результате чего посетители сталкивались друг с другом, и отлетали в борт бассейна.
Несколько человек доставлены в больницу с переломами ребер и ног. Что привело к ЧП, пока неизвестно. Ведётся расследование.
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Новости Китая. Более 40 человек пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в бассейне с...
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