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Уборочная – 2019. Аграрии Брестской области намолотили почти 950 тыс. тонн зерна

31.07.2019 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области приблизились к миллионной отметке по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная – 2019. Аграрии Брестской области намолотили почти 950 тыс. тонн зерна

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, к этому дню в регионе собрано почти 950 тысяч тонн зерновых.

Уборочная – 2019. Аграрии Брестской области намолотили почти 950 тыс. тонн зерна

Хороший результат у хлеборобов Минской и Гродненской областей. В целом в стране уже собрано 3 миллиона 368 тысяч тонн зерна. Общая урожайность – 32,6 центнера гектара.

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Новости Беларуси. Аграрии Брестской области приблизились к миллионной отметке по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
 
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