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Разборки с продюсером и несчастная любовь. 7 фактов из жизни Си Си Кетч

31.07.2019 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Разборки с продюсером и несчастная любовь. 7 фактов из жизни Си Си Кетч
Си Си Кетч © / shutterstock.com

Сегодня свой 55-й день рождения отмечает «звезда дискотек» Каролина Мюллер, больше известная под псевдонимом Си Си Кетч. Несостоявшийся дизайнер, зато прекрасная певица и кумир 80-х.  К юбилею артистки АиФ.ru собрал любопытные факты из ее биографии. 

Разборки с продюсером и несчастная любовь. 7 фактов из жизни Си Си Кетч
C.C.Catch в 1986 году. Фото: Commons.wikimedia.org

1. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Си Си Кетч посвятила сцене, у артистки нет профильного музыкального образования. Навыки пения она начала оттачивать с помощью подарка своего отца. Юрген Мюллер купил дочери-школьнице микрофон и фонограммы популярных в то время хитов, которые очень полюбились Каролине, и она с утра до вечера устраивала домашние «концерты». Однако, когда пришло время выбирать будущую профессию,  по настоянию родителей девушка начала учиться на дизайнера и параллельно работать на фабрике. Это было непростое для нее время, поскольку иногда приходилось трудиться по 15 часов в день. Она долго терпела такой жесткий график, а потом бросила все и занялась музыкальной карьерой. Отец начинающей певицы поддержал ее смелое решение. Юрген Мюллер не просто стал менеджером дочери, но и потратил все свои сбережения, чтобы создать собственное музыкальное агентство Orbit-music.

2. Свои первые шаги на сцене Си Си Кетч делала в составе женского квартета Optimal. «Это было очень тяжело, настоящая школа выживания. Мы провели много времени вместе. Я научилась работать на себя и для себя, по тем временам я совсем не скучаю. Так здорово работать сольно», — откровенничала артистка в одном интервью, но подробностей жизни в коллективе так и не раскрыла. К счастью, талантливую артистку в скором времени заметил участник группы Modern Talking Дитер Болен, который, по сути, и сделал из певицы супер-звезду, написав для нее множество хитов, а главное, придумав ей звучный псевдоним Си Си Кетч.

3. «У Дитера Болена невыносимый характер, он очень авторитарный, поэтому я уходила от него два раза. Но именно он привил мне вкус к хорошей музыке, уже за это я ему благодарна», – рассказывала Каролина журналистам. Первый разлад в этом творческом тандеме закончился многочисленными судами и борьбой за псевдоним певицы и ее музыкальный материал. Продюсер хотел лишить подопечную и того, и другого. Ему это даже удалось, но приличные отступные Каролины помогли сгладить конфликт. Казалось, что сотрудничество Болена и Си Си Кетч больше не возобновится, и все же она вернулась к нему в начале нулевых, чтобы сделать несколько совместных синглов, а потом снова разойтись, видимо, теперь уже навсегда.

4. Сольная карьера без поддержки Болена оказалась для певицы не такой удачной, как она предполагала. Новый и на сегодняшний день последний альбом Hear What I Say не смог привлечь к себе должного внимания, синглу Big Time удалось подняться лишь на 25 позицию в музыкальных чартах. Девушка и ее новая команда явно рассчитывали на больший успех, ведь раньше со своими хитами она неизменно попадала в первую пятерку.

5. В российской столице Си Си Кетч впервые побывала еще во времена Советского Союза и с тех пор неоднократно выступала в Москве. А когда появилась мода на «Дискотеки 80-х», с удовольствием принимала в них участие. Кроме того, певица активно гастролировала в разных городах нашей страны: Челябинске, Екатеринбурге, Петрозаводске и др. Также Каролина вступала дуэтом с популярными отечественными исполнителями: Татьяной Овсиенко, Сосо Павлиашвили и группой «Отпетые мошенники». 

Разборки с продюсером и несчастная любовь. 7 фактов из жизни Си Си Кетч
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6. Находясь на пике популярности, певица встретила свою первую большую любовь — барабанщика группы Aquamarine Франка Отто. К сожалению, финал их романа был довольно трагичным. Пара рассталась, когда Каролина находилась в положении. Артистка сделала аборт и больше не смогла иметь детей. Позже она предприняла еще одну попытку построить семью, на этот раз с инструктором по йоге, но брак продержался всего несколько лет. Состоит ли сейчас Си Си Кетч в каких-то отношениях, неясно, певица избегает общения на личные темы.  

7. Один из самых частых вопросов, который задают Каролине практически все журналисты, – «Как вам удается так хорошо выглядеть?». Несмотря на возраст, певица действительно находится в отличной физической форме, хотя, по ее собственным признаниям, не делает для этого ничего особенного: «Я не использую ничего специально. У меня самый обычный увлажняющий крем, который можно найти во всех магазинах, а чтобы кожа была упругой, я просто пью много воды и чая. Не употребляю кофе и спиртных напитков. Вот и все, остальное — это уже отношение к жизни. Я стараюсь наслаждаться ею».  

Разборки с продюсером и несчастная любовь. 7 фактов из жизни Си Си Кетч
Они украшали каждый гараж. Сандра, Сабрина и другие красотки из прошлого
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Что связывает Си Си Кетч с российской эстрадой, почему певица так и не родила ребенка и как ей удается в свои 55 лет оставаться в такой роскошной форме, рассказывает...
 
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