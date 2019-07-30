С почты в СИЗО. Истории людей, обвинённых за покупки в интернете

Источник материала: Аргументы и факты

Иногда граждане приобретают запрещенные вещества за границей, заказывают в интернете. Часто — даже не зная, что делают что-то незаконное. Под «наркотическую» статью попадают то больные люди, пытавшиеся таким образом купить не зарегистрированный в России препарат, то умельцы, заказавшие растворитель, который в стране признан психотропным веществом.

Дарья Беляева

В конце апреля в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК) против 24-летней Дарьи Беляевой. Девушка страдает расстройством психики и депрессией. Облегчения обычные антидепрессанты ей не приносили. Врач, у которого наблюдалась Дарья, рассказал, что её состояние может быть связано не только с серотонином, но и с дофамином, и в мире есть лекарство, способное ей помочь. Прямых указаний на приём данного препарата не было, но Дарья решилась на отчаянный шаг: заказала в Польше лекарство под торговым названием Elontril.

Дарью задержали прямо на почте, когда она пришла забирать посылку. Как оказалось, таблетки содержат в своем составе бупропион, который является производным эфедрона. А это вещество и его производные относятся к наркотическим средствам, оборот которых в России запрещён.

«На данном этапе у Дарьи статус подозреваемой. Обвинение не предъявлено, — рассказала АиФ.ru адвокат девушки Ирина Ручко. — Органами следствия проведены идентификационная экспертиза таблеток, амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Защитой направлены адвокатские запросы специалистам, несколько ответов приобщены к материалам уголовного дела, в том числе ответ производителя таблеток GSK Pharma. На мой взгляд, в действиях Дарьи отсутствует состав преступления, уголовное преследование должно быть прекращено, о чём мной будет заявлено ходатайство следователю после получения ещё нескольких заключений специалистов».

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Сама Дарья, со слов адвоката, находится в крайне подавленном состоянии.

«Она давно страдает депрессиями, хронический усталостью, говорит, что иногда тяжело сидеть на стуле, спит по 14 часов в сутки, — говорит Ирина Ручко. — А тут уголовное дело и страх попасть в колонию лет на 10. У неё паника даже от перспективы попасть в психиатрический стационар для экспертизы».

После случившегося с Дарьей Ирине звонили пациенты, которые тоже применяли бупропион для лечения. По их словам, он не имеет аналогов, не оказывает наркотического воздействия, не вызывает ужасных побочных эффектов, как некоторые другие препараты. «Дарья и другие люди, страдающие расстройствами, элементарно нуждаются в препарате и на сегодняшний момент, к сожалению, вынуждены страдать, поскольку остались без лечения», — считает адвокат.

В интернете есть петиция в поддержку Дарьи и других людей, вынужденных принимать бупропион, с требованием закрыть уголовные дела против больных людей. Сейчас её подписали 53 000 человек, и с каждым днем их количество растёт.

Дмитрий Лопатин

С перспективой «загреметь» надолго в колонию несколько лет назад столкнулся и краснодарский изобретатель Дмитрий Лопатин.

Дмитрий делает солнечные батареи. Он полуфиналист Зворыкинской премии, победитель конкурсов «Энергия молодости», «Энергетика будущего» и Russia Power. В 2015 году его команда, единственная от России, участвовала в международном саммите науки и технологического предпринимательства Hello Tomorrow в Париже.

В 2014 году для испытания своих изобретений Лопатин заказал из Китая по почте растворитель: гамма-бутиролактон. Правда, посылка шла так долго, что Дмитрий приспособил для научных целей другое вещество. Поэтому он крайне удивился, когда ему стали названивать с почты с настойчивым требованием срочно забрать посылку.

На почте изобретателя уже поджидал таможенный инспектор. В составе растворителя оказалось вещество из перечня запрещённых к обороту в России.

В отношении Дмитрия возбудили уголовное дело. Прикубанский районный суд Краснодара признал его виновным по статье «Совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ», присудив 3 года условно. Гособвинение просило 11 лет лишения свободы и намеревалось обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор. Однако в интернете и СМИ поднялась волна публикаций в защиту учёного, и прокуратура изменила своё решение. Лопатина оставили в покое. Сейчас судимость с Дмитрия снята.

С тех пор Лопатин живёт на две страны, периодически уезжая из России в Германию. Недавно Дмитрий побывал на Международной выставке промышленности и инноваций «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, где встретился с министром энергетики из ОАЭ и представил ему свои разработки.

Гейлен Грандстафф

В подобной ситуации оказался в 2017 году и американец Гейлен Грандстафф, живущий в Москве вместе со своей русской женой.

С Анной он познакомился в 2007 году. В 2011 переехал к ней в Воронеж, а уже оттуда семейная пара перебралась в Москву. Гейлен увлекся производством собственного виски и на сайте Alibaba приобрел чистящее средство для самогонного аппарата.

Однако вслед за курьером, доставившим посылку в их съёмную квартиру, тут же явились таможенники и полицейские. Они-то и рассказали Гейлену, что в посылке находится запрещённое наркотическое вещество, а он сам задержан по подозрению в контрабанде.

«Наркотическое» вещество, которое было в составе чистящего средства, заказанного Гейленом, оказалось гамма-бутиролактоном. Тем же самым, что выписал из Китая и краснодарский изобретатель.

Делом заинтересовались американские журналисты, которые даже сняли небольшой фильм о Грандстаффах.

«Система вышла из-под контроля. Я не единственный. Они преследуют всех, кого обвиняют, и не слушают факты», — приводит ABC слова Гейлена Грандстаффа, сказанные им в зале суда в ноябре 2018 года.

Возможно, благодаря вмешательству иностранных СМИ, а также тому, что Грандстафф — гражданин США, в марте 2019 года его освободили из-под стражи. Дело отправили на доследование. Сам же Гейлен не может ни уехать из России, ни оставаться здесь на законных основаниях: пока он сидел в СИЗО, его рабочая виза кончилась.

В общей сложности Грандстафф провёл в СИЗО два года. Уголовное дело не закрыто.

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Ирина Ручко, адвокат: «Полагаю, что возросшее количество подобных преступлений связано с проблемами в законодательстве. Если ранее наркотическими средствами признавались вещества, которые перечислены в постановлении правительства, и этот список являлся исчерпывающим, то теперь к запрещенным может быть отнесено любое вещество со сходной химической формулой независимо от того, вызывает ли оно состояние наркотического опьянения. Для возбуждения уголовного дела органам следствия достаточно констатации экспертом-химиком факта сходности химической формулы».

Ирина Уткина, нарколог: «Историю Дарьи Беляевой, связанную с бупропионом, широко обсуждают среди профессиональных наркологов. Этот препарат входит в международные стандарты лечения табачной зависимости. Но в России он не сертифицирован. Коллеги отмечают его и как достойный антидепрессант и выражают озабоченность тем, что люди, которым он помогал и мог бы помочь в будущем, теперь лишены этой возможности из-за государства».