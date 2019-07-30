|
Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана
31.07.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ca-portal.ru
Шавкат Мирзиеев прибывает в Минск сегодня, его официальные переговоры с белорусским президентом запланированы на 1 августа.
Предусмотрены встречи в узком и расширенном форматах, сообщили в пресс-службе президента. Главные вопросы в повестке дня – экономические: реализация совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе.
Стороны намерены уделить особе внимание углублению межрегионального взаимодействия, производственной кооперации, а также обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли. Отдельно лидеры двух стран обсудят политическую повестку дня и подпишут пакет международных документов о развитии сотрудничества.
В эти дни в Минске проходит выставка национальной продукции Узбекистана, которую президенты также намерены посетить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шавкат Мирзиеев прибывает в Минск сегодня, его официальные переговоры с белорусским президентом запланированы на 1 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)