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Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана

31.07.2019 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана

фото: ca-portal.ru

Шавкат Мирзиеев прибывает в Минск сегодня, его официальные переговоры с белорусским президентом запланированы на 1 августа.

Предусмотрены встречи в узком и расширенном форматах, сообщили в пресс-службе президента. Главные вопросы в повестке дня – экономические: реализация совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе.

Стороны намерены уделить особе внимание углублению межрегионального взаимодействия, производственной кооперации, а также обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли. Отдельно лидеры двух стран обсудят политическую повестку дня и подпишут пакет международных документов о развитии сотрудничества. 

В эти дни в Минске проходит выставка национальной продукции Узбекистана, которую президенты также намерены посетить.

 
Теги: Минск
 
 
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Шавкат Мирзиеев прибывает в Минск сегодня, его официальные переговоры с белорусским президентом запланированы на 1 августа.
 
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