ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Муж всегда считает, что я могу больше». Минчанка - о том, как велоспорт влияет на отношения

31.07.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. «Мы — семейная пара, увлеченная велоспортом (в особенности, дисциплиной кросс-кантри)», — написала Мария Головчиц из Минска.

Делитесь своими историями! До 2 августа пишите на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке.


Фото: из личного архива

— Я работаю менеджером по продажам в IT-компании, муж Максим — инженером-проектировщиком. Познакомились мы больше трех лет назад, и первое, что сделал Максим, — научил меня кататься на велосипеде своей сестры. Это стало отправной точкой для нашего общего увлечения.

Затем он посвятил меня в культуру кросс-кантри в Беларуси: веломарафоны по пересеченной местности (ХСМ) дистанциями от 7 до 200 км и гонки с техническими элементами (ХСО) со значительным набором высоты. Пока наша самая длинная по дистанции гонка — это знаменитые «Налибоки», мы проехали 100 км.

Мы не из тех пар, где каждый занимается своим делом. Почти все делаем вместе: тренируемся, отдыхаем, проводим досуг. Велоспорт внес многое в наши отношения, мы однозначно сплотились. Хотя не могу отрицать: порой это причина конфликтов. В основном, из-за завышенных требований друг к другу (муж всегда считает, что я могу больше).


Фото: из личного архива

Мы оба недавно закончили университеты, устроились на работу. Уделять время тренировкам стало сложнее. Идеальный план — это три тренировки в неделю. Из них две объемные — большие дистанции с низкой интенсивностью нагрузки, одна интервальная. Однако придерживаться плана не всегда удается. Из-за того, что не можем заставить себя регулярно тренироваться, наши результаты пока достаточно скромные. Но все-таки заезжали на призовые места в своих категориях: соперники — такие же люди: ходят на работу, а тренируются в свободное время, кто сколько может.

Для такой активной эксплуатации брать самый дешевый велосипед не стоит, но и дорогой — сразу не надо. Как ориентир — 600 −1000 рублей, можно поискать на барахолках. И не забудьте про экипировку (шлем, велоформа). Участие в любительских гонках стоит недорого — чаще всего это 15−20 рублей. Еще один расход — на топливо: гонки проводятся в разных уголках Беларуси. Самые активные области — Гомельская, Гродненская, Витебская, Минская.


Фото: из личного архива

Когда ведешь такой активный образ жизни, то даже отдых предпочитаешь в движении. В поездках арендуем (или берем свои) велосипеды. Если такой возможности нет, активно изучаем местность пешком. Жизнь без велосипеда уже очень слабо представляется!

Читайте также

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы - семейная пара, увлеченная велоспортом (в особенности, дисциплиной кросс-кантри)».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кофты на молнии с капюшоном ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика