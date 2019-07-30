«Муж всегда считает, что я могу больше». Минчанка - о том, как велоспорт влияет на отношения

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. «Мы — семейная пара, увлеченная велоспортом (в особенности, дисциплиной кросс-кантри)», — написала Мария Головчиц из Минска.

Делитесь своими историями! До 2 августа пишите на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке .



Фото: из личного архива

— Я работаю менеджером по продажам в IT-компании, муж Максим — инженером-проектировщиком. Познакомились мы больше трех лет назад, и первое, что сделал Максим, — научил меня кататься на велосипеде своей сестры. Это стало отправной точкой для нашего общего увлечения.

Затем он посвятил меня в культуру кросс-кантри в Беларуси: веломарафоны по пересеченной местности (ХСМ) дистанциями от 7 до 200 км и гонки с техническими элементами (ХСО) со значительным набором высоты. Пока наша самая длинная по дистанции гонка — это знаменитые «Налибоки», мы проехали 100 км.

Мы не из тех пар, где каждый занимается своим делом. Почти все делаем вместе: тренируемся, отдыхаем, проводим досуг. Велоспорт внес многое в наши отношения, мы однозначно сплотились. Хотя не могу отрицать: порой это причина конфликтов. В основном, из-за завышенных требований друг к другу (муж всегда считает, что я могу больше).



Фото: из личного архива

Мы оба недавно закончили университеты, устроились на работу. Уделять время тренировкам стало сложнее. Идеальный план — это три тренировки в неделю. Из них две объемные — большие дистанции с низкой интенсивностью нагрузки, одна интервальная. Однако придерживаться плана не всегда удается. Из-за того, что не можем заставить себя регулярно тренироваться, наши результаты пока достаточно скромные. Но все-таки заезжали на призовые места в своих категориях: соперники — такие же люди: ходят на работу, а тренируются в свободное время, кто сколько может.

Для такой активной эксплуатации брать самый дешевый велосипед не стоит, но и дорогой — сразу не надо. Как ориентир — 600 −1000 рублей, можно поискать на барахолках. И не забудьте про экипировку (шлем, велоформа). Участие в любительских гонках стоит недорого — чаще всего это 15−20 рублей. Еще один расход — на топливо: гонки проводятся в разных уголках Беларуси. Самые активные области — Гомельская, Гродненская, Витебская, Минская.



Фото: из личного архива

Когда ведешь такой активный образ жизни, то даже отдых предпочитаешь в движении. В поездках арендуем (или берем свои) велосипеды. Если такой возможности нет, активно изучаем местность пешком. Жизнь без велосипеда уже очень слабо представляется!