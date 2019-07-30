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Власти хотят сделать зарплаты в регионах «терпимыми». Как сейчас заработки отличаются по районам

31.07.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе президент снова затронул тему доходов населения. Назначая руководителей некоторых районов, он потребовал сделать зарплаты в регионах «если не достойными, то терпимыми». FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило с зарплатами в июне по всей стране и попытался понять, каких заработков больше — «достойных» или «терпимых».


Правда, какую именно зарплату считать терпимой, президент не озвучил. Но будем исходить из того, что раз мы стремимся к ориентиру в 1000 рублей, то это и есть зарплата «достойная». Таких районов в стране в июне было 9 из 118. Чуть больше тех, кому «потерпеть» до заветной цифры осталось 100 и меньше рублей.

5 важных фактов о зарплатах за июнь

  • в стране осталось два района, где средние зарплаты не превысили 700 рублей: Шарковщинковский (675,7 рубля) и Мстиславский (689,8 рубля).
  • в 49 районах (то есть, почти в половине районов страны) средние зарплаты — от 700 до 800 рублей.
  • в 19 районах средние зарплаты превысили 900 рублей, но не дотянули до 1000.
  • почти в каждом шестом районе зарплаты снизились. Больше всего потеряли жители «шахтерского» региона: там средние получки упали на 291,2 рубля (но все равно Солигорский район остается самым «богатым» — в среднем здесь заработали 1,5 тысячи рублей).
  • больше всего росли зарплаты в Барановичском районе (+62,9 рубля). В итоге, средняя получка здесь составляет 912,4 рубля.

Отдельно мы посмотрели и на то, с какими средними получками достались районы свеженазначенным начальникам. Речь, напомним, о 12 районах в разных областях страны.

район какая была зарплата в июне (в рублях) как изменилась за месяц (в рублях)
Глубокский 777,0 +16,7
Шумилинский 771,2 +38,2
Житковичский 795,2 +16,7
Кормянский 700,3 +17,9
Воложинский 836,9 +11,1
Любанский 825,6 +10,9
Копыльский 816,9 +10,4
Горецкий 812,3 +16,6
Кировский 799,2 +23,5
Круглянский 732,5 +27,7
Осиповичский 922,0 +27
Славгородский 728,3 +20

Как видим, среди них нет ни одного с зарплатой больше 1000 рублей. Зато нет и ни одного района, где средняя зарплата в этом месяце упала.

Ближе всех к «достойной зарплате» Осиповичский район (там получают 922 рубля в среднем), дальше всех Кормянский район (чуть больше 700 рублей).

 
 
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На этой неделе президент снова затронул тему доходов населения. Назначая руководителей некоторых районов, он потребовал сделать зарплаты в регионах «если не...
 
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