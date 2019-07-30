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Власти хотят сделать зарплаты в регионах «терпимыми». Как сейчас заработки отличаются по районам
Источник материала: Tut.by
На этой неделе президент снова затронул тему доходов населения. Назначая руководителей некоторых районов, он
Правда, какую именно зарплату считать терпимой, президент не озвучил. Но будем исходить из того, что раз мы стремимся к ориентиру в 1000 рублей, то это и есть зарплата «достойная». Таких районов в стране в июне было 9 из 118. Чуть больше тех, кому «потерпеть» до заветной цифры осталось 100 и меньше рублей.
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Отдельно мы посмотрели и на то, с какими средними получками достались районы свеженазначенным начальникам. Речь, напомним, о 12 районах в разных областях страны.
Как видим, среди них нет ни одного с зарплатой больше 1000 рублей. Зато нет и ни одного района, где средняя зарплата в этом месяце упала.
Ближе всех к «достойной зарплате» Осиповичский район (там получают 922 рубля в среднем), дальше всех Кормянский район (чуть больше 700 рублей).
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На этой неделе президент снова затронул тему доходов населения. Назначая руководителей некоторых районов, он потребовал сделать зарплаты в регионах «если не...
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