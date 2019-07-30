Власти хотят сделать зарплаты в регионах «терпимыми». Как сейчас заработки отличаются по районам

Источник материала: Tut.by

На этой неделе президент снова затронул тему доходов населения. Назначая руководителей некоторых районов, он потребовал сделать зарплаты в регионах «если не достойными, то терпимыми». FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило с зарплатами в июне по всей стране и попытался понять, каких заработков больше — «достойных» или «терпимых».





Правда, какую именно зарплату считать терпимой, президент не озвучил. Но будем исходить из того, что раз мы стремимся к ориентиру в 1000 рублей, то это и есть зарплата «достойная». Таких районов в стране в июне было 9 из 118. Чуть больше тех, кому «потерпеть» до заветной цифры осталось 100 и меньше рублей.

5 важных фактов о зарплатах за июнь

в стране осталось два района, где средние зарплаты не превысили 700 рублей: Шарковщинковский (675,7 рубля) и Мстиславский (689,8 рубля).

в 49 районах (то есть, почти в половине районов страны) средние зарплаты — от 700 до 800 рублей.

в 19 районах средние зарплаты превысили 900 рублей, но не дотянули до 1000.

почти в каждом шестом районе зарплаты снизились. Больше всего потеряли жители «шахтерского» региона: там средние получки упали на 291,2 рубля (но все равно Солигорский район остается самым «богатым» — в среднем здесь заработали 1,5 тысячи рублей).

больше всего росли зарплаты в Барановичском районе (+62,9 рубля). В итоге, средняя получка здесь составляет 912,4 рубля.

Отдельно мы посмотрели и на то, с какими средними получками достались районы свеженазначенным начальникам. Речь, напомним, о 12 районах в разных областях страны.

район какая была зарплата в июне (в рублях) как изменилась за месяц (в рублях) Глубокский 777,0 +16,7 Шумилинский 771,2 +38,2 Житковичский 795,2 +16,7 Кормянский 700,3 +17,9 Воложинский 836,9 +11,1 Любанский 825,6 +10,9 Копыльский 816,9 +10,4 Горецкий 812,3 +16,6 Кировский 799,2 +23,5 Круглянский 732,5 +27,7 Осиповичский 922,0 +27 Славгородский 728,3 +20

Как видим, среди них нет ни одного с зарплатой больше 1000 рублей. Зато нет и ни одного района, где средняя зарплата в этом месяце упала.

Ближе всех к «достойной зарплате» Осиповичский район (там получают 922 рубля в среднем), дальше всех Кормянский район (чуть больше 700 рублей).