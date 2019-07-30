Создавать вместе: Беларусь и Узбекистан сделали ставку на кооперацию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Форуме регионов Беларуси и Узбекистана решили создавать совместные производства, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Минск стал центром белорусско-узбекской дружбы. Так говорят участники Форума регионов. Столь масштабного события, посвященного сотрудничеству Беларуси и Узбекистана , еще не было. Только из Ташкента приехало около 500 гостей. Делегаты форума уверены: такой десант из представителей власти и бизнесменов обязательно принесет дивиденды сторонам.

Второй день форума начался с официальной части. В Совете Республики состоялась встреча сенаторов. Узбекская сторона предлагает создать межпарламентскую комиссию, которая будет инспектировать исполнение договоренностей, белорусская сторона не против. Главное – заключить контракты. Чтобы наглядно представлять возможности – в холле Дворца Республики гостям показывают достижения белорусских компаний: от фермерской голубики, выращенной на органике, до IT-разработок с погружением в виртуальную реальность.

«Наши коллеги, руководители различных сфер, думаю, заинтересуются предложениями, которые были сделаны на этой выставке», – сказал председатель комитета Сената Олий Мажлис Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Сегодня в Узбекистане живут 33 миллиона человек – рынок для белорусской продукции огромный. Партнеры также заинтересованы продавать свой товар на территории Беларуси. Стороны предлагают не обмениваться экспортом, а создавать совместные предприятия. Ведь это еще и налоги, и рабочие места. Уже точно решено, что в следующем году страны откроют фармкомпанию с общим капиталом, а также будут строить совместное обувное производство. Есть договоренности и по текстилю.

«В следующем году Узбекистан планирует вообще не продавать хлопковолокно на экспорт», – отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Большие перспективы открываются и в научно-технической сфере. На выставке в Минске узбекские партнеры показывают в мини-версии ташкентский IT-парк. Объемы производства там пока не столь масштабные, как у Парка высоких технологий в Минске, который только за прошлый год дал прибыли в два миллиарда долларов.

«В рамках визита намечается подписание соглашения между двумя парками, кроме того наш президент собирается посетить Парк высоких технологи в Минске», – сказал ректор Университета Инха при Министерстве по коммуникациям Узбекистана Музаффар Джалалов.

Итоги Форума регионов подведут уже завтра. Когда и начнется официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. Ко встрече Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиеевым обещают подготовить внушительный портфель контрактов – как минимум на 200 миллионов долларов.

Добавим, что сегодня товарооборот Беларуси и Узбекистана составляет 157 миллионов долларов. В планах – нарастить его до полумиллиарда.

