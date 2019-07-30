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Здания завода Кирова в центре Минска продали за 8 миллионов долларов

31.07.2019 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на аукционе за 8 миллионов долларов продали несколько зданий завода Кирова на улице Красноармейской, рассказали в Центре промышленной оценки. Читайте, что разместится на этой территории.


Фото: Центр промышленной оценки

Комплекс зданий завода Кирова начали продавать еще в 2003 году, но часть их была реализована только в 2013-ом компании «Белнефтегаз». Остальные сооружения продали лишь сегодня и лишь с четвертой попытки при снижении цены на 30%.


Фото: Центр промышленной оценки

Как рассказал директор Центра промышленной оценки Николай Музыченко, на аукцион поступило одно заявление. Поэтому лот ушел с молотка по цене на 5% выше начальной — за 16 434 835,20 белорусских рублей (около 8 млн долларов). Его купила недавно зарегистрированная (видимо, под эти цели) белорусская компания, название которой пока не разглашают. Вот как сейчас выглядит приобретенный ей объект:


Фото: Центр промышленной оценки

Фото: Центр промышленной оценки

Согласно ПДП, участок, где расположен завод Кирова, подлежит трансформации со сносом расположенных на нем производственных зданий и сооружений для последующего размещения многофункционального общественного комплекса с блоком зданий административно-делового назначения со встроено-пристроенными объектами торговли, бытового обслуживания и общественного питания и жилым блоком. Тут также прописано размещение встроенно-пристроенного детского сада на 75 мест. По словам Музыченко, победителя аукциона устраивает концепция развития, прописанная в ПДП.

 
 
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Его купила недавно зарегистрированная белорусская компания.
 
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