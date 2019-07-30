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В интернет-банке и InSync Альфа-банка временно недоступны некоторые услуги

31.07.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для клиентов Альфа-Банка сейчас временно недоступны некоторые услуги в InSync и Альфа-Клик. Среди них — переводы между своими счетами, переводы по реквизитам, открытие вкладов и оформление кредита. Об этом сообщ ают в банке.

«Сроки исправления неизвестны. Делаем все возможное, чтобы быстро наладить работу», — сообщают в банке.

Ранее сообщалось, что с 22.30 30 июля до 03.00 31 июля из-за технических работ будут недоступны для физлиц интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync, а также платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов) .

 
 
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Для клиентов Альфа-Банка сейчас временно недоступны некоторые услуги в InSync и Альфа-Клик.
 
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