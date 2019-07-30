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«Минфину не позавидуешь». Почему рано радоваться снижению госдолга Беларуси
Источник материала: KYKY>
Беларусь снизила государственный долг на 2,3 миллиарда рублей. Или на 5%, если сравнивать с началом года. Сейчас он составляет 43,1 миллиарда рублей,
На 1 июля 2019 года внешний государственный долг составил 16,7 миллиарда долларов. С начала года этот показатель упал на 0,2 миллиарда долларов, или на 1,2%.
У кого страна одолжила:
— 398 миллионов долларов – у Правительства и банков России;
Итого: 486,4 миллиона долларов за январь-июнь 2019 года.
Кому страна возвращала:
— 311,9 миллиона долларов – Правительству России;
Итого: 773,7 миллиона долларов за январь-июнь 2019 года.
На 1 июля 2019 года внутренний государственный долг достиг девяти миллиардов рублей, поднявшись с начала года на 0,1 миллиарда рублей, или на 1,2%.
За январь-июнь 2019 года Беларусь разместила внутренние валютные государственные облигации для юридических и физических лиц на сумму 527,9 миллиона долларов. И погасила валютные и рублевые государственные облигаций для юридических и физических лиц на сумму 160,3 миллиона долларов и 227,2 миллиона рублей.
Что говорят эксперты?
За комментарием KYKY обратился к Владимиру Ковалкину, руководителю проекта «Кошт Урада», который как раз помогает разобраться в том, как страна тратит средства из бюджета. Владимир объяснил, что, пусть госдолг и заметно снизился, все не так радужно, как хотелось бы:
«Тот факт, что правительству удалось остановить рост внешнего госдолга, – позитивное событие. Вместе с тем, радоваться действительно рано, поскольку в ближайшие 90 дней-год объем платежей по госдолгу возрастет. Это случится на фоне сокращающихся доходов бюджета из-за налогового маневра в РосСМИ. А это значит, что правительству придется либо рефинанисировать госдолг, увеличивая заимствования, либо сокращать бюджетные расходы, урезая траты на бюджетников, экономику и «социалку». Все это будет происходить в очередной предвыборный период, так что Минфину тут не позавидуешь: с одной стороны – пенсии и зарплаты, с другой – поиск денег для выплат по госдолгу».
Фото облокжи: Bazaar.
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