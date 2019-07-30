«Минфину не позавидуешь». Почему рано радоваться снижению госдолга Беларуси

Источник материала: KYKY

Беларусь снизила государственный долг на 2,3 миллиарда рублей. Или на 5%, если сравнивать с началом года. Сейчас он составляет 43,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов. Эксерты предупреждают, что радоваться пока рано.

На 1 июля 2019 года внешний государственный долг составил 16,7 миллиарда долларов. С начала года этот показатель упал на 0,2 миллиарда долларов, или на 1,2%.

У кого страна одолжила:

— 398 миллионов долларов – у Правительства и банков России;

— 50,3 миллиона долларов – у МБРР;

— 22,3 миллиона долларов – у Экспортно-импортного банка Китая;

— 15,8 миллиона долларов – у ЕБРР и СИБ.

Итого: 486,4 миллиона долларов за январь-июнь 2019 года.

Кому страна возвращала:

— 311,9 миллиона долларов – Правительству России;

— 247,2 миллиона долларов – банкам Китая;

— 176,5 миллиона долларов – ЕФСР;

— 36,6 миллиона долларов – МБРР;

— 0,8 миллиона долларов – ЕБРР и СИБ;

— 0,7 миллиона долларов – Товарно-кредитной корпорации Америки.

Итого: 773,7 миллиона долларов за январь-июнь 2019 года.

На 1 июля 2019 года внутренний государственный долг достиг девяти миллиардов рублей, поднявшись с начала года на 0,1 миллиарда рублей, или на 1,2%.

За январь-июнь 2019 года Беларусь разместила внутренние валютные государственные облигации для юридических и физических лиц на сумму 527,9 миллиона долларов. И погасила валютные и рублевые государственные облигаций для юридических и физических лиц на сумму 160,3 миллиона долларов и 227,2 миллиона рублей.

Что говорят эксперты?

За комментарием KYKY обратился к Владимиру Ковалкину, руководителю проекта «Кошт Урада», который как раз помогает разобраться в том, как страна тратит средства из бюджета. Владимир объяснил, что, пусть госдолг и заметно снизился, все не так радужно, как хотелось бы:

«Тот факт, что правительству удалось остановить рост внешнего госдолга, – позитивное событие. Вместе с тем, радоваться действительно рано, поскольку в ближайшие 90 дней-год объем платежей по госдолгу возрастет. Это случится на фоне сокращающихся доходов бюджета из-за налогового маневра в РосСМИ. А это значит, что правительству придется либо рефинанисировать госдолг, увеличивая заимствования, либо сокращать бюджетные расходы, урезая траты на бюджетников, экономику и «социалку». Все это будет происходить в очередной предвыборный период, так что Минфину тут не позавидуешь: с одной стороны – пенсии и зарплаты, с другой – поиск денег для выплат по госдолгу».

Фото облокжи: Bazaar.