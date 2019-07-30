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Вблизи д.Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина

31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 июля вблизи д. Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина 1965 года рождения. Две местных жительницы во время грозы ехали на велосипедах по автодороге «Милошевичи – Глушковичи». Примерно в 14:20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала. Вторая женщина остановилась, чтобы узнать, что случилось, но упавшая не подавала признаков жизни. Края её одежды были опалены в нескольких местах.

Вблизи д.Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина

При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения. В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти.

Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору электропередач, заводскую трубу, вызвать пожар. Особенно опасна молния для живых существ. Ее удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания создает для этого благоприятные условия.

Молния всегда движется к земле самым коротким путем и чаще всего ударяет в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты - в тот, который является лучшим проводником.

Поэтому, чтобы уберечься от молнии, надо понимать это и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

 
 
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  30 июля вблизи д. Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина 1965 года рождения. Две местных жительницы во время грозы ехали на...
 
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