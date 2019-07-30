Источник материала: Виртуальный Брест

30 июля вблизи д. Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина 1965 года рождения. Две местных жительницы во время грозы ехали на велосипедах по автодороге «Милошевичи – Глушковичи». Примерно в 14:20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала. Вторая женщина остановилась, чтобы узнать, что случилось, но упавшая не подавала признаков жизни. Края её одежды были опалены в нескольких местах.





При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения. В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти.

Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору электропередач, заводскую трубу, вызвать пожар . Особенно опасна молния для живых существ. Ее удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания создает для этого благоприятные условия.

Молния всегда движется к земле самым коротким путем и чаще всего ударяет в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты - в тот, который является лучшим проводником.

Поэтому, чтобы уберечься от молнии, надо понимать это и соблюдать все необходимые меры предосторожности.