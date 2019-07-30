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Брестчанка с целью продажи своего автомобиля марки «Ягуар» попросила сестру перегнать его. Вышло плохо
31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель, женщина не обнаружила автомобиль и обратилась в милицию.
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Брестчанка с целью продажи своего автомобиля марки «Ягуар» попросила сестру перегнать его. Вышло плохо
Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель,...
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