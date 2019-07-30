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Брестчанка с целью продажи своего автомобиля марки «Ягуар» попросила сестру перегнать его. Вышло плохо

31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель, женщина не обнаружила автомобиль и обратилась в милицию.

Брестчанка с целью продажи своего автомобиля марки «Ягуар» попросила сестру перегнать его. Вышло плохо


В этот же день сотрудники отделения ГАИ Лунинецкого РОВД выбыли на место ДТП с участием «Ягуара». Установлено, что неработающий, ранее судимый житель Кобрина, 1978 года рождения, который сожительствует с заявительницей взял ключ от автомобиля и поехал покататься, при этом не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле). 

По факту угона Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Подозреваемый находится в ИВС. Также в отношении угонщика сотрудниками ГАИ составлены три административных протокола: за езду в нетрезвом виде и не имея права управления, а также нарушение правил маневрирования.

 
 
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  Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель,...
 
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