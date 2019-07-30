Березовский район: придорожное дерево «остановило» пьяного мопедиста

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 30.07.2019 в 19:00 часов 42-летний житель деревни Хрисо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мопедом «ВАЙПЕР», двигаясь по ул. Набережной.





Напротив дома №85, на закруглении дороги вправо, водитель не справился с управлением мопеда, съехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на придорожное дерево.





В результате ДТП водитель и его 61-летний пассажир с травмами госпитализированы в УЗ «Березовская ЦРБ». Установлено, что участники аварии находились без мотошлема, мопед не зарегистрирован в установленном порядке.





По факту ДТП проводится проверка.