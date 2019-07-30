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Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские коммунальники продолжают благоустройство Городского сада!

Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

Сегодня благодаря усилиям специалистов КУП "Брестское ДЭП" смонтирована и установлена центральная арка, которая обозначила главный вход а сад.

Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад
 Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

В процесс восстановления некогда заброшенного участка старого водозабора вовлечены все без исключения предприятия Брестского городского ЖКХ.

Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

Помощь в насыщении территории арт-объектами оказывают юридические лица города. В этой связи выражаем благодарность за содействие в установке беседки - генеральному директору ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брест мясомолпром" Серкову Михаилу Николаевичу и директору ООО "Машиностроительное предприятие " КОМПО" Белоусову Михаилу Михайловичу за участие в создании центральной арки.

Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестские коммунальники продолжают благоустройство Городского сада! Сегодня благодаря усилиям специалистов КУП "Брестское ДЭП" смонтирована и установлена...
 
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