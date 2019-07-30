 Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские коммунальники продолжают благоустройство Городского сада!





Сегодня благодаря усилиям специалистов КУП "Брестское ДЭП" смонтирована и установлена центральная арка, которая обозначила главный вход а сад.







В процесс восстановления некогда заброшенного участка старого водозабора вовлечены все без исключения предприятия Брестского городского ЖКХ.

Помощь в насыщении территории арт-объектами оказывают юридические лица города. В этой связи выражаем благодарность за содействие в установке беседки - генеральному директору ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брест мясомолпром" Серкову Михаилу Николаевичу и директору ООО "Машиностроительное предприятие " КОМПО" Белоусову Михаилу Михайловичу за участие в создании центральной арки.







