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Смотрите, какую арку устанавливают на входе в Городской сад
31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские коммунальники продолжают благоустройство Городского сада!
Сегодня благодаря усилиям специалистов КУП "Брестское ДЭП" смонтирована и установлена центральная арка, которая обозначила главный вход а сад.
В процесс восстановления некогда заброшенного участка старого водозабора вовлечены все без исключения предприятия Брестского городского ЖКХ.
Помощь в насыщении территории арт-объектами оказывают юридические лица города. В этой связи выражаем благодарность за содействие в установке беседки - генеральному директору ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брест мясомолпром" Серкову Михаилу Николаевичу и директору ООО "Машиностроительное предприятие " КОМПО" Белоусову Михаилу Михайловичу за участие в создании центральной арки.
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Брестские коммунальники продолжают благоустройство Городского сада! Сегодня благодаря усилиям специалистов КУП "Брестское ДЭП" смонтирована и установлена...
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