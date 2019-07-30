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На ул. Смирнова автомобиль не пропустил мотоциклиста, и сбил его
31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На ул. Писателя Смирнова сегодня, 31 июля 2019 года произошло ДТП.
О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.
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На ул. Писателя Смирнова сегодня, 31 июля 2019 года произошло ДТП. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. Авто поворачивал на заправку и не пропустил...
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