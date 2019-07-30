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После пожара жительница Барановичей живет в доме без крыши – ей некуда переехать

31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы четырех из девяти жилых квартир дома №4 на улице Першукевича пострадали от пожара. Кому было куда уехать – съехали. А Наталье Набоковой ехать некуда. Вот и вынуждена она жить фактически без крыши над головой: вместо кровли – пленка. Решить проблему обещают к осени. «А сейчас как жить?» – недоумевает Наталья.

После пожара жительница Барановичей живет в доме без крыши – ей некуда переехать

 
 
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  Жильцы четырех из девяти жилых квартир дома №4 на улице Першукевича пострадали от пожара. Кому было куда уехать – съехали. А Наталье Набоковой ехать некуда. Вот и...
 
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