После пожара жительница Барановичей живет в доме без крыши – ей некуда переехать

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы четырех из девяти жилых квартир дома №4 на улице Першукевича пострадали от пожара. Кому было куда уехать – съехали. А Наталье Набоковой ехать некуда. Вот и вынуждена она жить фактически без крыши над головой: вместо кровли – пленка. Решить проблему обещают к осени. «А сейчас как жить?» – недоумевает Наталья.



