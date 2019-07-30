ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре города в водопроводной воде опять появилась "живность"

31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Года два назад поднималась уже тема качества воды, и после видео, которое было опубликовано на Виртуальном Бресте, качество особо не улучшилось, но живность пропала.

В центре города в водопроводной воде опять появилась "живность"

При использовании одноразовых полипропиленовых картриджей в нашем доме (центр города) их необходимо менять через 10 дней, поэтому было принято решение купить многоразовый картридж на 100 микрон и промывать его 1 раз в месяц.

В центре города в водопроводной воде опять появилась "живность"


Последний раз картридж промывался 2 недели назад, однако, из-за сильного ослабления напора холодной воды заглянул в фильтр и был очень удивлён. За две недели картридж был сильно забит, но это не так страшно... Кроме грязи в колбе фильтра находилась ещё и большое количество живности!

В центре города в водопроводной воде опять появилась "живность"


В нашем доме живёт много пожилых людей, которые не в состоянии установить себе даже простейший фильтр и им приходится готовить на такой воде, вы можете себе это представить?

После очистки колбы и фильтра, установки на место живность сразу же появляется в фильтре, о чём свидетельствует прилагаемое видео. 

Если я своевременно и в полном объёме оплачиваю выставленные мне счета за воду, то почему я должен пользоваться водой ненадлежащего качества да еще и с живностью?

Кто оплатит ремонт стиральных машин и прочего оборудования, срок службы которого заметно сократится от качества такой воды？Кто оплатит лечение людям при употреблении такой воды? А вы говорите - фонтан, фонтан...

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Года два назад поднималась уже тема качества воды, и после видео, которое было опубликовано на Виртуальном Бресте, качество особо не улучшилось, но живность...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика