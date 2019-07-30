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В центре города в водопроводной воде опять появилась "живность"
31.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Года два назад поднималась уже тема качества воды, и после видео, которое было опубликовано на Виртуальном Бресте, качество особо не улучшилось, но живность пропала.
При использовании одноразовых полипропиленовых картриджей в нашем доме (центр города) их необходимо менять через 10 дней, поэтому было принято решение купить многоразовый картридж на 100 микрон и промывать его 1 раз в месяц.
После очистки колбы и фильтра, установки на место живность сразу же появляется в фильтре, о чём свидетельствует прилагаемое видео.
Если я своевременно и в полном объёме оплачиваю выставленные мне счета за воду, то почему я должен пользоваться водой ненадлежащего качества да еще и с живностью?
Кто оплатит ремонт стиральных машин и прочего оборудования, срок службы которого заметно сократится от качества такой воды？Кто оплатит лечение людям при употреблении такой воды? А вы говорите - фонтан, фонтан...
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Года два назад поднималась уже тема качества воды, и после видео, которое было опубликовано на Виртуальном Бресте, качество особо не улучшилось, но живность...
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