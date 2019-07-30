Источник материала: Виртуальный Брест

Года два назад поднималась уже тема качества воды, и после видео, которое было опубликовано на Виртуальном Бресте, качество особо не улучшилось, но живность пропала.





При использовании одноразовых полипропиленовых картриджей в нашем доме (центр города) их необходимо менять через 10 дней, поэтому было принято решение купить многоразовый картридж на 100 микрон и промывать его 1 раз в месяц.







Последний раз картридж промывался 2 недели назад, однако, из-за сильного ослабления напора холодной воды заглянул в фильтр и был очень удивлён. За две недели картридж был сильно забит, но это не так страшно... Кроме грязи в колбе фильтра находилась ещё и большое количество живности!







В нашем доме живёт много пожилых людей, которые не в состоянии установить себе даже простейший фильтр и им приходится готовить на такой воде, вы можете себе это представить?

После очистки колбы и фильтра, установки на место живность сразу же появляется в фильтре, о чём свидетельствует прилагаемое видео.

Если я своевременно и в полном объёме оплачиваю выставленные мне счета за воду, то почему я должен пользоваться водой ненадлежащего качества да еще и с живностью?

Кто оплатит ремонт стиральных машин и прочего оборудования, срок службы которого заметно сократится от качества такой воды？Кто оплатит лечение людям при употреблении такой воды? А вы говорите - фонтан, фонтан...