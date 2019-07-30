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Минчанин переделал «убитую» сталинку в квартиру мечты и рассказал, чего это ему стоило

31.07.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартиру в сталинке на площади Победы Сергей купил в 2018 году. Она была в ужасном состоянии. Хозяину понадобился год и 30 тысяч долларов, чтобы переделать жилье до неузнаваемости. Сергей считает, что ремонт получился не только красивым, но и экономным. Как теперь выглядит «двушка», в которую еще год назад было страшно зайти, рассказал Realt.by.


На момент покупки в сталинке были две комнаты, маленькая неудобная кухня и раздельный санузел. Нового хозяина такая планировка не устроила, и он решил перекроить помещения под себя. В итоге: кухню объединили с гостиной, санузел стал совмещенным, а в спальне появился кабинет.



— Процесс согласования перепланировки занял около 3 месяцев. В квартире газ, поэтому требуется установка перегородки. Я думал над тем, чтобы подключить электричество, но это бы сильно усложнило согласование, оставил все, как есть, — пояснил собственник.


Фото: realt.by


Сейчас пространство кухни, гостиной и коридора — едины. Помещение разбивают лишь резные деревянные перегородки, пропускающие свет. Комната удобно зонирована на кухонную зону, столовую группу и место отдыха. В спальне выделен кабинет. Он также отделен декоративной ширмой.





Санузел собственник объединил. В общем помещении установил просторный душ. Стены стилизованы под дерево.


Во время ремонта Сергей постарался сохранить изюминку сталинки — кирпичную кладку. Частично стены зачистили, отшлифовали, обработали. Также хозяин использовал декоративную штукатурку и фотообои.


— Работа с кирпичом потянула много времени. К сожалению, не все бригады были готовы сделать так, как нужно. Кто-то затягивал сроки, кто-то халтурил. В итоге все получилось, но времени на это ушло месяца на 3−4 больше, чем хотелось бы, — делится впечатлениями о ремонте хозяин.


Дизайн-концепцию Сергей придумал совместно с архитекторами. Лофтовую атмосферу подчеркивают детали — кованые светильники, старые радиаторы, минимализм. Акцент сделан и на подсветку. Грамотное освещение позволяет создать нужное настроение. Со слов собственника, днем и вечером квартира выглядит по-разному.


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