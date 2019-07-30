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«Игровой микст» в спортивно-патриотическом лагере «Орлёнок»

31.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Основные задачи подвижных игр – укреплять здоровье детей, способствовать их правильному физическому развитию, содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и совершенствованию в них; развитие реакции, развитие ловкости, познание движения и новых возможностей тела.

Это далеко не все задачи, которые ставили перед собой сотрудники нашего центра проводя «Игровой микст» в спортивно-патриотическом лагере «Орлёнок». Наверное самой основной задачей было уделить внимание, поделиться своими умениями, навыками и просто пообщаться с воспитанниками «Орлёнка». Ведь спортивные подвижные игры, как показала практика, являются самым интересным занятием для детей и подростков.

Ребята с большим азартом и рвение играли в «пионербол» и волейбол, а самые смелые и находчивые решили посоперничать и поиграть в «футбольный квадрат» с игроками команды «Ливадия-Юни».





 
 
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Основные задачи подвижных игр – укреплять здоровье детей, способствовать их правильному физическому развитию, содействовать овладению...
 
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