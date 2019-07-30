Как жители Молодечно превратили рынок из девяностых в тусовочную улицу стрит-фуда

Источник материала: Tut.by

За две недели улица стрит-фуда, она же — дворик кота Франциско, успела стать самым популярным местом отдыха в Молодечно. О том, как полупустой рынок превратили в уютное место, где можно повести вечер, вкусно поесть и послушать хорошую музыку, узнал корреспондент МЛЫН. BY .



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

С чего все начиналось

В спальном районе Молодечно, на улице Франциска Скорины, в 1990-х ютился мини-рынок. Время шло, рынок пустел. Остались лишь павильон со свежей выпечкой, «Электрыка» и продуктовый. А в 2016-м здесь открылось новое заведение, которое ориентировалось на доставку суши и WOK.

— Друзья говорили: в этой части города никто не ходит, зачем ты сюда лезешь? Я не видел проблемы: у нас же доставка. Отсюда можно доехать в любую точку города за пару минут. Мы стали первыми, кто доставляет роллы в Молодечно. Кроме того, раньше здесь была проезжая часть и любой желающий мог просто по пути захватить сет, — вспоминает Михаил, владелец заведения.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

Через год еще одно место на мини-рынке выкупила бургерная.

— Открыли заведение я и мой муж — шеф-повар из Венесуэлы Жеан Франко. Место было популярным в городе, многие клиенты подъезжали на автомобиле прямо к дверям, — рассказывает совладелица Дарья.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

В 2018-м ларьки на мини-рынке арендовали Юрий и Игорь. Первый открыл кафе, где можно купить чебуреки, причем не только классические, но и вегетарианские, второй сделал ставку на вафли и блинчики. За ними последовала Ольга, которая перенесла в один из ларьков кофейню.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

О проекте и его воплощении

Владельцы ларьков были уверены: у рынка есть потенциал. Если оградить улицу от движения автомобилей и сделать общую зону отдыха, получится площадка, где любой сможет не только поесть, но и хорошо провести время. Но чтобы все получилось, нужно работать сообща. Такая же идея пришла в голову городским активистам из организации NSNL (Next step — new life). На заседании дискуссионного клуба группа разработала проект, а в конце сентября провела пилотную презентацию. Свою идею они отправили на конкурс Social Weekend. В результате проект стал лидером, набрав 893 голоса.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

— В финале конкурса нас поддержал известный оператор связи. Они дали нам призовой фонд 10 000 рублей и помогли в реализации, — рассказывает главный организатор проекта Анна Холод.

Перекрыть улицу, облагородить территорию, сделать много рисунков, граффити и инсталляций. Что-то напоминает? Улица Октябрьская, «Песочница» на Куйбышева… Вот что на этот счет говорит Юрий:

— Ничей опыт не перенимали. Все сами: и придумали, и решили. Я вообще ни там, ни там не был, но уверен: атмосфера в Молодечно другая.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

Получив все необходимые разрешения от местных властей, активисты сделали территорию пешеходной, разрисовали стены ларьков, высадили зелень. На улице появились строительные леса, приехали художники. Иностранцы делали граффити на одной стороне, белорусы, среди которых было немало школьников, рисовали на другой. Сцену построят позже. По проекту она планировалась вместо парковки, но от идеи отказались.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

К концу мая 2019-го мини-рынок на улице Франциска Скорины выглядел уже по-другому: яркие стены, желтые бочки, геометрические узоры на дороге, много цветов и мест для сидения. Юрий планирует поставить еще зонты и побольше столов.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

Уютный дворик кота Франциско

Когда строительные работы закончились, люди стали чаще ходить на обновленный мини-рынок. Понадобилось придумать символ и название этого места.

— «Улица стрит-фуда» звучит как-то непривычно, не по-молодечненски. Здесь у нас живет черно-белый кот, негласный хозяин улицы Франциска Скорины. Зверя зовут похоже — Франциско. Поэтому решили наш «уютный дворик» назвать в его честь, — рассказывает Юрий.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

В июне на улице заиграла музыка. На террасу своего кафе Юрий вынес аппаратуру, подключил микрофон. Теперь каждую субботу тут выступают артисты. Но выйти на сцену может любой желающий.

ютный дворик кота Франциско — территория, свободная от курения. Продают здесь только слабоалкогольные напитки. Раздельный сбор отходов пока не реализовали — нужно организовать отдельный вывоз, этим займутся позже.



Фото: Иван Сазон, МЛЫН.BY

Что теперь говорят об этом месте?

— Я очень переживала за свой бизнес, но, когда закончились ремонтные работы, людей стало гораздо больше. Дела пошли в гору. Мне самой очень нравится, как все получилось. Особенно в субботу, когда смеркается — я включаю фонари, играет музыка, кто-то поет, все разговаривают. Красота. Даже уходить не хочется. Стала задерживаться до 12 вечера вместе со своей бариста. Раньше закрывались в десять, — говорит владелица кофейни Ольга.

Михаил тоже доволен изменениями:

— Я, наверное, единственный не пострадал во время реставрации, потому что продолжал работать на доставку. А теперь у меня вот такой приятный бонус. Кто бы мог три года назад подумать, что мини-рынок так изменится?

Для минчан такой проект не уникален, но среди других городов Беларуси Молодечно — первопроходец.

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